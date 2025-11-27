به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه در دومین روز سفر به مسکو و در دیدار با آیداربک ساپارُف وزیر کشاورزی قزاقستان اظهار داشت: اشتراکات ایران و قزاقستان به عنوان کشورهای دوست و مسلمان میطلبد که نیازهای متقابل را در تعامل نزدیک برطرف کنند.
نوری قزلجه که ریاست طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان را برعهده دارد، با اشاره به نتایج بیستمین نشست این کمیسیون به میزبانی آستانه در خردادماه ۱۴۰۴ گفت: با تأکیدات رئیسجمهور پزشکیان، کمیسیون مشترک را کاملاً فعال کردهایم و با جدیت در حال دنبال کردن اسناد هستیم.
وی در ادامه بر اهمیت پیگیری تفاهمات دو کشور و رفع موانع فراروی توسعه تجارت طرفین تأکید کرد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه کشت فراسرزمینی ایران در اراضی مستعد قزاقستان گفت: به دنبال تسهیلات فراهم شده در قالب اجاره بلندمدت زمین به سرمایهگذاران ایرانی، این موضوع به رونق تولید و انتقال فناوری میان دو کشور منجر میشود.
نوری قزلجه با بیان اینکه سرمایهگذاران ایرانی در این چارچوب قادر به عرضه ۳۰ درصدی محصولات به کشور خود و صادرات ۷۰ درصد باقیمانده به کشورهای دیگر از قلمروی جمهوری اسلامی ایران هستند، ادامه داد: در این چارچوب، علاوه بر تأمین نیازهای متقابل، قادر به صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای عربی و دیگر همسایگان و نیز آفریقا هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: اخیراً شاهد نخستین واردات قابل توجه محصول جو تولیدشده توسط کشاورزان ایرانی در قزاقستان بودیم.
وی با اشاره به روند ساخت خط آهن منتهی به چابهار و اتصال آن به شبکه ریلی در آینده نزدیک، گفت: از حضور سرمایهگذاران قزاقستانی برای ایجاد پایانه در بندر چابهار و بهرهگیری از ظرفیت آن برای صادرات به سایر کشورها استقبال میکنیم.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه برنامه ایران برای تبدیل به هاب غذایی با فرآوری و صادرات غلات، مشارکت کشورهایی همچون روسیه و قزاقستان را در این طرح امکانپذیر دانست و گفت: در این قالب همکاری با بهرهگیری از ظرفیت خالی کارخانههای فرآوری غلات، روغن و نهادهها در ایران میتوان محصولات فرآوری شده را از کشورمان به دیگر کشورها صادر کنیم.
نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از فعالیت سازمان اسلامی برای امنیت غذایی (IOFS) به مرکزیت آستانه پایتخت قزاقستان، آمادگی ایران را برای تقویت همکاریها در این چارچوب اعلام کرد.
آیداربک ساپارُف وزیر کشاورزی قزاقستان نیز در این دیدار با بیان اینکه «برای تجارت با ایران اهمیت ویژهای قائل هستیم»، از سرمایهگذاران ایرانی برای کشت فراسرزمینی در کشورش دعوت کرد و گفت: شخصاً با سرمایهگذارانی که برای تولید محصول در این چارچوب به قزاقستان سفر میکنند، دیدار و آنها را برای دستیابی به هدف راهنمایی میکنم.
وزیر کشاورزی قزاقستان اضافه کرد: در شرایط ترجیحی تعریف شده، سرمایهگذاران در بخش تولید کشاورزی در این کشور از معافیت ۲۵ ساله مالیاتی برخوردار میشوند.
ساپارُف در ادامه با اشاره به ارتقای سطح تولید محصولات کشاورزی در قزاقستان، علاقهمندی کشورش را به صادرات این محصولات از مسیرهای ترانزیتی و حملونقل از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
