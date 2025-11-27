به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه روز پنجشنبه در نشستی با مدیران و نمایندگان شرکتهای بزرگ فعال در عرصه تولید و صادرات محصولات کشاورزی روسیه در محل سفارت ایران در مسکو، با اشاره به امضای معاهده جامع راهبردی توسط رؤسای جمهور دو کشور در دیماه ۱۴۰۳، گفت: همکاریهای دو کشور با اجرایی شدن این معاهده وارد مرحله جدیدی شد.
وی اظهار داشت: هماکنون بخش کشاورزی و غذایی جایگاه ویژهای در مبادلات تجاری ایران و روسیه دارد، به گونهای که هماکنون این بخش، دو سوم تجارت کنونی دو کشور را به خود اختصاص داده است.
نوری قزلجه تصریح کرد: ایران و روسیه میتوانند تأمینکننده نیازهای یکدیگر در بخش کشاورزی و غذا باشند و ما علاقهمند هستیم که نیازهای طرف روسی را با کیفیت مطلوب و مورد انتظار تولید و عرضه کنیم.
وی با اشاره به سیاست وزارت جهاد کشاورزی در تأمین غلات، روغن و نهادههای مورد نیاز کشور گفت: تصمیم جدی ما، اولویت بخشی به محصولات روسیه در تأمین نیازها است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به خالی بودن بخش قابل توجهی از ظرفیت فرآوری واحدهای صنایع تبدیلی غلات، روغنکشی و تولید خوراک دام در ایران تصریح کرد: سیاست جدید دولت ایران، فعالسازی این واحدهای نیمهفعال و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت آنها است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز کشورهای منطقه، همسایگان و کشورهای آفریقایی به غلات و فرآوردههای آن، ظرفیت موجود واحدهای فرآوری غلات در ایران، فرصتی برای واردات بیشتر این محصولات از کشور روسیه و صادرات مجدد آن به کشورهای متقاضی محسوب میشود.
نوری قزلجه با اشاره به صدور مجوزهای مربوطه در دولت جمهوری اسلامی ایران برای افزایش حجم تجارت محصولات کشاورزی با روسیه، از شرکتهای بزرگ روسی دعوت کرد که در برنامه تولید و فرآوری محصولات غلات در خاک ایران و حملونقل آنها به کشورهای دیگر مشارکت کنند.
وی با بیان اینکه هماینک امکان مشارکت شرکتهای روسیه و دیگر کشورها در این برنامه تولید و فرآوری وجود دارد، گفت: هر شرکتی که با شرایط روانتر و آسانتر آماده فعالیت باشد، میتواند سهم بیشتری از بازار ایران و کشورهای مقصد صادراتی را به خود اختصاص دهد.
وزیر جهاد کشاورزی پس از شنیدن دیدگاهها و پیشنهادهای مدیران و نمایندگان شرکتهای روسی خاطرنشان کرد: با توجه به مباحث مطرح شده، مانع اساسی فراروی توسعه مبادلات تجاری دو کشور در بخش کشاورزی و غذا وجود ندارد.
نوری قزلجه در ادامه از رایزنی با وزارت کشاورزی روسیه درباره انعقاد تفاهمنامهای در خصوص تسهیل روند قرنطینه محصولات نباتی و گیاهی در مبادلات دوجانبه خبر داد و با اشاره به ظرفیتهای ترانزیتی و کریدوری ایران گفت: شرکتهای روسی با در اختیار قرار گرفتن زمین و پایانه در بنادر کشور ما میتوانند سهم بیشتری از تجارت با ایران و دیگر کشورها را به خود اختصاص دهند.
کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه نیز در این نشست از معاهده جامع راهبردی تهران و مسکو به عنوان مانیفست همکاری میان دو کشور یاد کرد و گفت: حجم تجارت ایران و روسیه در سالهای گذشته از افزایش خوبی برخوردار بوده است.
جلالی از تجارت محصولات کشاورزی و غذایی به عنوان بستری برای جهش تجارت ایران و روسیه یاد کرد و افزود: در سالیان دور، ایران اقلام اساسی مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر انجام میداد اما امروز با اراده مسئولان عالی کشور، این روند متحول شده و ما علاقه مند هستیم کالاهای اساسی را از روسیه تأمین کنیم.
سفیر ایران در روسیه با بیان اینکه این وضعیت، فرصت ارزشمندی را فراروی شرکتهای بزرگ روس قرار داده است، از آنها برای مشارکت در برنامههای تأمین اقلام مورد نیاز ایران و همچنین فرآوری و صادرات مجدد غلات و روغن به دیگر کشورها دعوت کرد.
در این نشست همچنین نمایندگان برخی از شرکتهای بزرگ روسی فعال در عرصه تولید و صادرات غلات به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
