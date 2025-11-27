به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از عبور ۱۳ شهرک نشین صهیونیست از مرزهای سوریه و نفوذ آنها به دو منطقه «جبل الشیخ» و «بئر عجم» در جنوب این کشور خبر داد.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ضمن تأیید این خبر افزود که ۱۳ صهیونیست متجاوز، سلامت به داخل سرزمینهای اشغالی بازگردانده شدند.
وی مدعی شد: ورود شهرک نشینان به مرز سوریه یک حادثه جدی است و ما آنها را برای تکمیل مراحل قانونی به پلیس تحویل خواهیم داد.
شبکه i24 رژیم صهیونیستی هم گزارش داد: اسرائیلیهایی که به خاک سوریه نفوذ کردند، شهرکنشینانی هستند که تلاش میکنند یک شهرک جدید در سوریه ایجاد کنند.
روزنامه عبری هاآرتص هم اعلام کرد: اعضای گروه افراطی موسوم به «پیشتازان باشان» امروز مرز سوریه را نقض کردند تا شهرکهایی را در قالب آنچه «غلاف باشان» (شبیه غلاف غزه) در جنوب سوریه مینامند، ایجاد کنند.
اقدامات تجاوزکارانه شهرک نشینان صهیونیست و نظامیان اشغالگر در جنوب سوریه در حالی انجام میشود که رژیم جولانی از زمان به دست گرفتن قدرت در سوریه تأکید کرده است که هیچ دشمنی با رژیم صهیونیستی ندارد، ولی این این گونه مواضع باعث نشده که رژیم صهیونیستی از تجاوز و اشغالگری خود در جنوب سوریه کوتاه بیاید.
