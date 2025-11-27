حملات اسرائیل به حومه قنیطره در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های سوری گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی حومه قنیطره و تپه الحمر الشرقی در جنوب این کشور را با سه گلوله توپ هدف قرار داد.

شبکه الاخباریة گزارش داد که این حمله روز پنجشنبه صورت گرفت و این دومین بار طی ساعات اخیر است که ارتش رژیم اسرائیل مواضعی در قنیطره را هدف قرار می‌دهد.

اقدامات تجاوزکارانه شهرک نشینان صهیونیست و نظامیان اشغالگر در جنوب سوریه در حالی انجام می‌شود که رژیم جولانی از زمان به دست گرفتن قدرت در سوریه تأکید کرده است که هیچ دشمنی با رژیم صهیونیستی ندارد، ولی این این گونه مواضع باعث نشده که رژیم صهیونیستی از تجاوز و اشغالگری خود در جنوب سوریه کوتاه بیاید.