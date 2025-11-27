  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۳۲

حملات اسرائیل به حومه قنیطره در جنوب سوریه

حملات اسرائیل به حومه قنیطره در جنوب سوریه

منابع سوری از حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطقی از این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های سوری گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی حومه قنیطره و تپه الحمر الشرقی در جنوب این کشور را با سه گلوله توپ هدف قرار داد.

شبکه الاخباریة گزارش داد که این حمله روز پنجشنبه صورت گرفت و این دومین بار طی ساعات اخیر است که ارتش رژیم اسرائیل مواضعی در قنیطره را هدف قرار می‌دهد.

اقدامات تجاوزکارانه شهرک نشینان صهیونیست و نظامیان اشغالگر در جنوب سوریه در حالی انجام می‌شود که رژیم جولانی از زمان به دست گرفتن قدرت در سوریه تأکید کرده است که هیچ دشمنی با رژیم صهیونیستی ندارد، ولی این این گونه مواضع باعث نشده که رژیم صهیونیستی از تجاوز و اشغالگری خود در جنوب سوریه کوتاه بیاید.

کد خبر 6670476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها