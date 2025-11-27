به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله ابراهیمی عصر پنجشنبه در نشست با سعد عبدالله سعد آل‌محمود الشریف سفیر قطر در ایران که با حضور رئیس اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با اشاره به جایگاه رو به رشد استان در عرصه‌های گوناگون، گفت: قم تنها یک شهر زیارتی نیست و امروز به‌عنوان یک جهان‌شهر با قابلیت‌های گسترده اقتصادی و فرهنگی مطرح شده است.



وی با بیان اینکه بخشی از توانمندی‌های استان در نمایشگاه توانمندی‌های قم به نمایش درآمده، افزود: دستاوردهای ۴۷ ساله قم، روایت روشنی از مسیر طی‌شده در عرصه تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها است.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به فشارهای بین‌المللی و چالش‌های ناشی از تحریم‌ها بیان کرد: رشد صنعتی در قم نماد اتکای کشور به ظرفیت‌های داخلی است و همان‌گونه که در حوزه دفاعی پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم، در حوزه اقتصاد نیز حرکت رو به جلویی رقم خورده است.



ابراهیمی محور گردشگری و زیارت را نخستین زمینه همکاری مشترک با قطر عنوان کرد و گفت: قم سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر خارجی است و همین ظرفیت می‌تواند بستری برای ایجاد هتل‌های پنج‌ستاره، جذب سرمایه قطری و بهره‌گیری از امتیازهای زیربنایی نظیر آزادراه‌ها، خطوط ریلی و فرودگاه بین‌المللی در حال ساخت باشد.



وی با اشاره به مناطق طبیعی در ۴۰ کیلومتری قم افزود: این نواحی برخوردار از آب‌وهوای معتدل قابلیت تبدیل شدن به مقاصد مهم سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه گردشگری طبیعی را دارند.



معاون اقتصادی استاندار قم در ادامه، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را محور اصلی همکاری صنعتی میان قم و قطر دانست و گفت: نزدیکی این منطقه به فرودگاه بین‌المللی قم و اتصال آن به شبکه ریلی، مزیت رقابتی مهمی برای توسعه مبادلات و اجرای پروژه‌های مشترک ایجاد کرده است.



ابراهیمی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قم در حوزه تولید محتوا و فناوری اطلاعات افزود: استان در این بخش رتبه نخست کشور را کسب کرده و این جایگاه می‌تواند بستری مناسب برای همکاری‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری مشترک میان دو طرف باشد.



وی ابراز امیدواری کرد: مجموعه ظرفیت‌های یادشده بتواند به تقویت روزافزون روابط اقتصادی و تجاری میان قم و قطر و شکل‌گیری پروژه‌های مشترک جدید منجر شود.