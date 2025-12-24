به گزارش خبرنگار مهر، آتشسوزی گستردهای از صبح چهارشنبه در یکی از واحدهای تولیدی واقع در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان رخ داد که بلافاصله نیروهای آتشنشانی و امدادی برای مهار حریق در محل حاضر شدند.
در این حادثه شش دستگاه خودروی آتشنشانی شامل دو دستگاه از شهرداری قم، یک دستگاه از شهرداری سلفچگان، یک دستگاه از شهرک صنعتی سلفچگان و دو دستگاه از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بهکار گرفته شده و بیش از ۱۵ آتشنشان در حال عملیات اطفای حریق هستند.
همچنین از نخستین لحظات وقوع این حادثه، مدیران ارشد منطقه، مدیرکل مدیریت بحران استان و نیروهای حراست و تأسیسات منطقه در محل حضور یافته و ضمن نظارت بر روند عملیات، پشتیبانیهای لازم را ارائه میکنند.
تلاش نیروهای امدادی برای مهار کامل آتش و جلوگیری از گسترش آن همچنان ادامه دارد.
