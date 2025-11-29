دریافت 28 MB
کد خبر 6670495
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۴

گران فروشی با شگرد تغییر نوع پخت نان

گران فروشی با شگرد تغییر نوع پخت نان

برخی از نانواهای متخلف نوع نان را تغییر می دهند اما کارتخوانشان را تغییر نمی دهند و به این روش گران فروشی می‌کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      یرخی نانواهای تهران متخلف هستند و شما کمتر جائی پیدا می کنی که نان به قیمت مصوب بدهند و با وزن مصوب ؟

    فیلم‌های پربازدید