حسین منصوری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مورد قیمت با دو مبحث گرانی و گرانفروشی مواجه هستیم که باید از هم تفکیک شوند؛ به عنوان مثال در حال حاضر افزایش قیمت تخممرغ گران فروشی واحد صنفی نیست بلکه گرانی است که واحد مرغداری آن را به دلیل مشکل در تأمین نهاده با قیمت بالاتر عرضه میکند و در اینجا جهاد کشاورزی به عنوان متولی باید در حوزه کنترل گرانی ورود کند.
فعلاً در بازار مرغ ثبات داریم اما گرانی دام وجود دارد
وی با بیان اینکه بازرسی صنعت و معدن در حوزه گران فروشی وارد میشود، یادآور شد: فعلاً در بازار مرغ ثبات داریم اما گرانی دام وجود دارد و اگر گرانی از مبدأ عرضه و تأمین کالا باشد، نظارت آن بر عهده نهادهای متولی است و کنترل کالاهای اساسی بر عهده جهاد کشاورزی بوده که اگر کار را به درستی انجام ندهند با افزایش قیمتها مواجه هستیم.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در مورد گرانی میوه عنوان کرد: ما در استان واردکننده میوه هستیم و مبدأ تأمین میوه که فعلاً استان فارس است میوه را با قیمت بالاتر به میادین میوه و تره بار عرضه میکند.
وی ادامه داد: چنانچه میوه فروش با درصدهای سود اعلامی از سوی وزارتخانه محصول را بفروشد تخلفی متوجه او نیست و استانِ مبدأ باید به موضوع گرانی ورود کند اما اگر میوه را با قیمتی بیشتر از نرخ مصوب و بدون درجه بندی عرضه کرد مشمول گرانفروشی است.
بحث گرانفروشی واحدها بر اساس فاکتورها توسط صمت کنترل میشود
منصوری خاطرنشان کرد: ۱۴ روز پیش مجدد به سازمان میوه و ترهبار ابلاغ شده که میوهها باید بر اساس درجهبندی کیفیت اتیکت قیمت زده شود، در غیر اینصورت بازرس با ورود به واحد صنفی ابتدا با درخواست فاکتور معتبر به عنوان ملاک بررسی، با واحد صنفی متخلف برخورد میکند.
وی افزود: اگر واحد میدان میوه و تره بار، محصول را بر اساس نرخ اتحادیه عرضه کرده باشد، فروشنده میتواند آن را با حداکثر درصد سود اعلامی عرضه کند اما اگر بالاتر از این درصد به فروش برساند هم با واحد صنفی و هم با واحد عرضه در میدان تره بار برخورد میشود.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صمت استان زنجان در مورد افزایش قیمت حبوبات تصریح کرد: ما نظارت بر خردهفروشیها را داریم، زنجان یکی از مبادی تأمین حبوبات است و در زمان تأمین و عرضه، نظارت بر عهده جهاد کشاورزی است و بحث گرانفروشی واحدها بر اساس فاکتورها توسط صمت کنترل میشود.
وی با اشاره به اینکه در ماههای اخیر گرانی برنج بیشتر خود را نشان داد، اظهار کرد: در بازرسی به فاکتورهای خرید دقت میکنیم اگر بر اساس فاکتورها تخلف گران فروشی محرز شود حتماً با استان مبدأ برای پیگیری مکاتبه میشود.
منصوری به موضوع احتکار خانگی اشاره کرد و گفت: طبق اطلاعات سامانه جامع تجارت اگر کالایی مخصوصاً کالاهای اساسی بیش از نیاز مصرف خانوار دپو شود به استناد ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشمول قاچاق و احتکار میشود و با آن برخورد میکنیم.
وی یادآور شد: در مورد قاچاق، هم کالا توقیف و هم یک تا چهار برابر ارزش کالا فرد یا واحد جریمه میشود و بنابراین احتکار صرفه ندارد.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صمت استان زنجان با بیان اینکه نفر بازرس داریم که دو نفر در حوزه قاچاق فعالیت و باقی بازار را کنترل میکنند، خاطرنشان کرد: گرانی در همه کشور وجود دارد و دست ما از بابت کنترل گرانی بسته است و باید به شکل کشوری راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش قیمت ارائه شود.
محصولات غذایی بیشترین محور بازرسی در نیمه نخست امسال بوده است
وی با اشاره به اینکه محصولات غذایی بیشترین محور بازرسی در نیمه نخست امسال بوده است، اظهار کرد: عمده تخلفات در حوزه محصولات غذایی و کالاهای اساسی و مربوط به مواردی مثل آرد و نان، میوه، لوازم یدکی و کیف و کفش است.
منصوری گران فروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه و مواردی از این دست را بیشترین تخلفات ثبت شده در استان برشمرد و گفت: در بخش نان بربری مواردی مثل عرضه نان کنجدی، نان فطیر و فروش اجباری نان به حوزه گران فروشی مربوط میشود.
وی افزود: در واحدهای پخت سنگک با مواردی مثل فروش اجباری نان کنجدی روبهرو بودیم و در واحدهای لواش گران فروشی نداریم ولی کمفروشی نان اتفاق افتاده که که با متخلفان برخورد میشود.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صمت استان زنجان با تأکید بر اینکه مردم موارد گرانفروشی را با شماره ۱۲۴ در میان بگذارند، عنوان کرد: روز گذشته همراه بازرسان با ۵ واحد نانوایی برخورد کردیم.
وی تصریح کرد: اگر حذف نان کنجدی، شیرمال و سایر موارد از واحدهای نانوایی در کارگروه مربوطه تصویب شود تخلفات را کاهش خواهد داد.
نظر شما