خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست، هادی رضایی: هفتم آذر، روزی که خون یک دانشمند بزرگ، نماد مقاومت علمی ایران در برابر توطئههای جهانی شد؛ شهید محسن فخریزاده، معمار برنامههای هستهای و دفاعی کشور، مردی که سه دهه در بالای لیست ترور موساد قرار داشت، با عملیاتی رباتیک و غیرانسانی در دماوند به شهادت رسید. اما رژیم صهیونیستی نمیدانست که با این کار، تنها بذر علم و مقاومت را در نسلهای آینده ایران بارورتر میکند.
از خاک قم تا جبهههای دفاع مقدس
محسن فخریزاده در سال ۱۳۴۰ در شهر مقدس قم به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی را در اهواز سپری کرد و با آغاز انقلاب اسلامی، جوانمردانه در صفوف مبارزان انقلاب قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب، به سپاه پاسداران پیوست و در سالهای دفاع مقدس، با شجاعت و ایثار در جبهههای جنوب حضوری پررنگ داشت. این تجربه رزمی، پایههای استحکام روحیه مقاومت او را برای نبرد علمی آینده فراهم آورد.
پیشگام علم در خدمت میهن
وی تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه تبریز با رشته فیزیک هستهای آغاز کرد و سپس در دانشگاه امام حسین (ع)، مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی هستهای را با درخشش پشت سر گذاشت. فخریزاده نهتنها استاد دانشگاه، بلکه معمار و رهبر پروژههای علمی استراتژیک کشور بود. نبوغ علمی او از همان سالهای دانشجویی، چشماندازهای جدیدی برای دانش فیزیک هستهای در ایران گشود.
معمار نامرئی قدرت ملی
شهید فخریزاده بیش از سه دهه، ستون فقرات برنامههای هستهای و دفاعی ایران بود. او در سکوت و پشت صحنه، با دانش و مهارت بیهمتا، چندین پروژه کلیدی را رقم زد:
ریاست سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)
رهبری پروژههای پیشرفته موشکی و سیستمهای پدافند هوایی
طراحی اصلی برنامه بیوتکنولوژی دفاعی
در سال ۲۰۱۸، نام او برای اولین بار توسط بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر وقت رژیم صهیونیستی، در کنفرانس «آرشیو هستهای ایران» افشا شد. نتانیاهو با لحنی عصبانی گفت: «این نام را به خاطر بسپارید: محسن فخریزاده!» - کلماتی که نشاندهنده ترس عمیق دشمن از دانش و قدرت او بود.
سه دهه در هدف کمان موساد
از اوایل دهه ۷۰، نام فخریزاده در صدر فهرست ترور موساد و گروههای تروریستی وابسته قرار گرفت. عملیاتهای متعددی برای ترور او طراحی شد که همگی توسط نیروهای امنیتی ایران خنثی شد. اما در صبح جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹، رژیم صهیونیستی، پیچیدهترین و خونبارترین عملیات ترور را در تاریخ خود اجرا کرد.
جزئیات عملیات رباتیک خونبار
بر اساس گزارشهای رسمی و اظهارات سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، این عملیات با مشخصاتی منحصربهفرد و وحشتناک طراحی شده بود:
هیچ عامل انسانی در صحنه حضور نداشت - تنها یک ماشین قاتل!
یک تیربار هوشمند نصبشده روی وانت نیسان، با سیستم کنترل ماهوارهای و هوش مصنوعی، در تنها ۳ دقیقه، ۱۳ گلوله شلیک کرد.
سیستم هوش مصنوعی، تنها چهره و بدن شهید را هدف قرار داده بود.
سرتیم حفاظت با ایثار، بدن خود را سپر قرار داد و ۴ گلوله را دریافت کرد اما جان سالم به در برد.
گلولهای که نخاع شهید را قطع کرد، مسیر زندگی او را برای همیشه بست.
وانت نیسان پس از انجام مأموریت بهصورت خودکار منفجر شد تا هیچ ردپایی از عملیات جنایتکارانه باقی نماند.
مالک خودرو ۲۹ روز قبل (۸ آبان ۹۹) از کشور خارج شده بود - نشانهای از طراحی دقیق و پیشبینیشده عملیات.
نقش جاسوسی که هویت معمار را فاش کرد
کلید اصلی شناسایی شهید فخریزاده، بر اساس اخبار و اطلاعات منتشر شده در رسانهها، علیرضا اکبری، معاون سابق وزارت دفاع و همکار سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود که در دی ۱۴۰۱ به جرم جاسوسی برای MI۶ بریتانیا اعدام شد. در اعترافات جنایتکارانهاش آمد که با پاسخهای به ظاهر ساده به سؤالات افسران انگلیسی، سه اطلاعات حیاتی را لو داد:
۱. وجود شخصیتی به نام فخریزاده که تا آن زمان محرمانه مانده بود
۲. حوزه دقیق فعالیتهای علمی و دفاعی او
۳. سطح استثنایی دانش و جایگاه سازمانیاش در ساختارهای استراتژیک کشور
میراثی که هرگز نمیمیرد
رژیم صهیونیستی با ترور شهید فخریزاده، پنداشت که برنامههای هستهای و دفاعی ایران را متوقف میکند. اما پنج سال پس از شهادت او، واقعیتهای روشنتر از همیشه نشان میدهد:
برنامه غنیسازی ایران اکنون در سطح بالاتر از همیشه قرار دارد.
موشکهای هایپرسونیک فتاح و فتاح -۲، فناوریهای پیشرفتهای هستند که با الهام از میراث او ساخته شدهاند.
پروژههای بیوتکنولوژی دفاعی با قدرت بیشتری در حال حرکت هستند.
شهید فخریزاده با شهادت خود، درس بزرگی به دشمنان داد: «دانشمندان ایرانی ترورشدنی نیستند؛ آنها بذر میکارند تا نسلهای بعدی دروی علم و عزت بکنند!»
یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَیٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً
روحش شاد و یادش گرامی باد - شهیدی که با خونش، علم و عزت ملی را روشن کرد.
