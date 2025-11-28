به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور به مناسبت هفتم آذرماه روز نوآوری و فناوری، ایران ساخت پیامی داد.

متن این پیام به شرح زیر است؛

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

هفتم آذر، روز «نوآوری و فناوری؛ ایران‌ساخت»، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه یادآور حقیقتی استوار است: آینده ایران را نه منابع خام، بلکه مغزهای آماده، دل‌های امیدوار و فناوری‌های ایرانی می‌سازند.

هر گامی که جوانان، پژوهشگران، استادان، شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان کشور برمی‌دارند، صرفاً حل یک مسئله صنعتی نیست؛ بلکه افزودن قطعه‌ای تازه به هویت علمی و فناورانه این سرزمین است. «ایران‌ساخت» یعنی باور به توانستن؛ و هر جا که ایستادیم و توانستیم، نتیجه روشن بوده است: از گشودن گلوگاه‌های صنعتی و ساخت تجهیزات «بار اول»، تا پیشرفت در هوش مصنوعی، زیست‌فناوری و فناوری‌هایی که روزگاری برای دست‌یابی به آنها باید منتظر می‌ماندیم.

روز نوآوری و فناوری، روز «امیدِ به عمل» است؛ روزی که یادآوری می‌کند مسئله، بن‌بست نیست، بلکه دعوتی است به ساختن. اگر هرکس مسئله را درست ببیند و درست دنبال کند، می‌تواند آینده را تغییر دهد.

در معاونت علمی، خود را نه متولی، بلکه حامی مسیر ساختن ایران می‌دانیم و باور داریم نوآوری سرمایه‌ای است که باید با دقت، جسارت و صداقت از آن مراقبت کرد. به همه کسانی که در این مسیر دشوار اما پربرکت قدم برمی‌دارند—از دانشجو و محقق تا صنعتگر و شرکت دانش‌بنیان—صمیمانه تبریک و قدردانی می‌کنم.

هفتم آذر یادآور یک حقیقت ساده است: آینده را کسانی می‌سازند که زودتر می‌بینند. و جوانان این سرزمین هر روز ثابت می‌کنند که می‌بینند، می‌فهمند و می‌سازند.

با امید به روزی که «ایران‌ساخت» نه شعار، بلکه حقیقتی فراگیر در اقتصاد، صنعت و زندگی مردم باشد.

حسین افشین

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور