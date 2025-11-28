به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که «عیسی کاملی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ورشو و تعدادی از مدیران و کارشناسان وزارت خارجه دو کشور نیز حضور داشتند، روابط دوجانبه و برنامه‌های در دست انجام برای تقویت مناسبات و همکاری‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

طرفین با اشاره به اهمیت بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و مناسبت‌های پیش رو برای تقویت روابط ایران-لهستان، بر ضرورت استفاده از فرصت صدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور بدین منظور تاکید کردند.

در این نشست همچنین در خصوص مهم‌ترین مسائل بین‌المللی از جمله بحران غزه و ادامه نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و نیز منازعه اوکراین بحث و تبادل نظر شد.