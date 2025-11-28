امام جمعه سیریک: جهان اسلام جهان امر به معروف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک اظهار داشت: امروزه در مسیر انتظار قرار داریم پس باید امید داشته باشیم و در مسیر خود ثابت قدم باشیم طوری که هیچ قدرتی بر ما فائق نباشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سالاری، با بیان اینکه، جهان اسلام جهان امر به معروف است، و محلی برای گفتن به من چه! نیست، بیان کرد: انتظار در فطرت ما انسان‌ها نهادینه شده است.

وی با تأکید بر اینکه، اگر نماز، اشک، مادری و پدری شما برای خدا باشد و کار شما اگر نیرو ساز باشد، افزود: زمینه ظهور فراهم می‌شود و همه باید منتظر باشیم تا حضرت مهدی (عج) ظهور کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سالاری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در روز گذشته، تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردند که جنگ ۱۲ روزه در کنار هم بودید پس برای همیشه در کنار هم بمانید، و اینکه رئیس جمهور کنونی با رئیس‌جمهورهای گذشته مقایسه نکنید و خللی در کار دولت ایجاد نکنید.

وی اضافه کرد: در جمهوری اسلامی کار انجام نشده زیاد است و برای انجام دادن آن نیاز به حکم نیست، پس از کشورتان مراقبت کنید، و در همه چیز با خداوند ارتباط بگیرید.

در ادامه امام جمعه سیریک، نیز هفتم آذر ماه روز نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفتند، و خاطر نشان کرد: ارتش نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران چه در زمان جنگ و چه در زمان پس از جنگ قدرت خودش را به جهانیان نشان داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سالاری، با تأکید بر اینکه، باید ساخت و بازسازی مقبره‌های شهدا در بودجه تعریف شود، افزود: محور و قطب هر شهر باید مقبره شهدا باشد.