خطیب جمعه اردستان: نمایندگان مجلس شهید مدرس را الگوی خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: اگر خداوند اراده انجام کاری انجام داشته باشد آن انجام می‌شود بنابراین باید تسلیم امر پروردگار بود و در مسیر وی حرکت کرد که افراد باتقوا اینگونه هستند.

وی افزود: توجه به سخنان مقام معظم رهبری وظیفه همگان است؛ به نقش و جایگاه بسیج و اهمیت آن در جامعه توسط رهبری اشاره شد که در برگیرنده اقشار مختلف است و فرهنگ بسیجی باید نسل به نسل به دیگران منتقل شود.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب با تحلیل دقیق بیان کرد که دشمن در جنگ ۱۲ روزه شکست خورد گرچه صدماتی به ما وارد شد اما آنها نیز خسارات فراوانی دیده‌اند، صهیونی رژیم منفور است و آمریکای جنایت‌کار نیز در نزد جوامع بشری با این اقدامات و جنایات خود منفور است که در خیابان‌ها و شهرهای آمریکا مردم به نفع فلسطین شعار می‌دهند.

حجت‌الاسلام دهشیری تصریح کرد: گرچه اختلافات عقاید و سیاسی وجود دارد اما در این شرایط اتحاد و حمایت از دولت مهم است که باید انجام شود و این رهنمود رهبر انقلاب برای همگان است که به آن توجه کنند.

وی ادامه داد: دهم آذر سالروز شهادت شهید مدرس است، زادگاه این شهید منطقه اردستان است و سالروز شهادت ایشان روز مجلس است تا نمایندگان مجلس سعی کنند مشی مدرس را داشته باشند که این شهید در زندگی ترس و طمع نداشت‌.

امام‌جمعه اردستان اضافه کرد: عدم ترس وی باعث شد در مقابل زورگویان ایستادگی کند و هیچ‌کس نمی‌توانست در ایشان برای مسائل مختلف نفوذ کند و اهل رانت و سواستفاده نبود، نمایندگان باید عالم، متدین و مردمی باشند.

حجت‌الاسلام دهشیری با اشاره به رحلت حضرت ام البنین و روز تکریم مادران و همسران شهیدان، گفت: تجلیل از این بزرگواران باید در عمل نشان داده شود و مسؤولان پاسدار خون شهیدان باشند.

وی بیان کرد: هفته فرهنگ شهرستان از مدت‌ها قبل در شورای فرهنگ عمومی شهرستان مطرح شد که به مناسبت شهادت شهید مدرس، از پنجم تا یازدهم هرسال هفته فرهنگ شهرستان اردستان نامگذاری شود و هرساله برنامه‌هایی برگزار می‌شود.