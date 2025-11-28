  1. استانها
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۵

مدارس ابتدایی گیلان شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد

رشت - استاندار گیلان از غیر حضوری شدن کلاس‌ های مقطع ابتدایی استان در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به‌ دلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش محسوس موارد ابتلاء به آنفلوآنزا در گیلان اظهار کرد: به منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان و خانواده‌ها و جلوگیری از گسترش بیماری، تصمیم بر این شد که کلاس‌های دوره ابتدایی استان در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به صورت غیرحضوری برگزار شود.

وی با تأکید بر اینکه سلامت خانواده‌ها و دانش آموزان اولویت اصلی مدیریت استان است، افزود: طبق مصوبه ستاد مربوطه، مادران شاغلی که فرزند زیر پایه ششم دارند نیز فردا به‌صورت دورکار خواهند بود.

استاندار گیلان افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند شرایط لازم برای دورکاری این گروه از کارکنان را فراهم کنند و همزمان ترتیبی اتخاذ شود تا خدمات‌رسانی به مردم بدون هرگونه وقفه ادامه پیدا کند.

حق‌شناس در پایان با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها با توجه به شیوع آنفلوآنزا لازم است نسبت به مراقبت از کودکان و رعایت نکات پیشگیرانه توجه بیشتری داشته باشند.

    نظرات

    • IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      45 1
      پاسخ
      مقاطع بالاتر آدم نیست؟ آنفولانزا نمیگیرن؟ متاسفم برای گیلان
    • پرسام IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      35 3
      پاسخ
      مقاطع بالاتر آدم نیستن مریض نمیشن؟؟؟دبیرستانی ها آنفولانزا نمیگیرن؟؟؟؟؟واقعا متاسفم براتون
    • IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      10 0
      پاسخ
      مقاطع بالاتر مگه آدم نیستن؟
    • یلدا IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      8 2
      پاسخ
      خون ابتداییا رنگی تره؟ بقیه ادم نیستیم مریض نمیشیم؟
    • ابولفضل قنبری IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      8 0
      پاسخ
      مقاطع بالاتر انفولانزا نمی گیرن؟
    • .... IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      10 0
      پاسخ
      آدم میمونه چی بگه.شما واقعا حالتون خوش نیست تازه متوجه شدم.ببخشیدا مقاطع بالاتر رو میبینید اصلا؟ من خودم درگیر بیماری بودم ۱ماه تمام هنوزم اثراتش مونده.خجالت بکشید اول فکر کنین بعد تصمیم بگیرید.گیلان داره شورشو درمیاره.کل ایرانو تعطیل کنن گیلان میگه نه بچه های ما باید برن مدرسه/دانشگاه.
    • IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      5 0
      پاسخ
      چقدر شماها عادلانه تصمیم گیری میکنین بیماری مگه شوخیه؟
    • طاها US ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      2 1
      پاسخ
      ،مگه ما آدم نیستیم؟ فرق اون ابتدایی ها با مای دهم به بالا چیه؟ فقط اونارو تعطیل میکنید
    • طاها IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      3 0
      پاسخ
      واقعا نمیتونم بکنم چجوری اونا تعطیل میشن ما نمیشیم؟ مگه ما دبیرستانی ها آدم نیستیم؟ اونا آدمن؟ ما مریض نمیشیم؟؟؟
    • طاها IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      5 2
      پاسخ
      واقعا نمیشه درک‌ کرد
    • مائده IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      2 0
      پاسخ
      مگه ما مریض نمیشیم؟

