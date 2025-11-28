مدارس ابتدایی گیلان شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش محسوس موارد ابتلاء به آنفلوآنزا در گیلان اظهار کرد: به منظور صیانت از سلامت دانشآموزان و خانوادهها و جلوگیری از گسترش بیماری، تصمیم بر این شد که کلاسهای دوره ابتدایی استان در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به صورت غیرحضوری برگزار شود.
وی با تأکید بر اینکه سلامت خانوادهها و دانش آموزان اولویت اصلی مدیریت استان است، افزود: طبق مصوبه ستاد مربوطه، مادران شاغلی که فرزند زیر پایه ششم دارند نیز فردا بهصورت دورکار خواهند بود.
استاندار گیلان افزود: دستگاههای اجرایی موظفاند شرایط لازم برای دورکاری این گروه از کارکنان را فراهم کنند و همزمان ترتیبی اتخاذ شود تا خدماترسانی به مردم بدون هرگونه وقفه ادامه پیدا کند.
حقشناس در پایان با اشاره به ضرورت رعایت توصیههای بهداشتی خاطرنشان کرد: خانوادهها با توجه به شیوع آنفلوآنزا لازم است نسبت به مراقبت از کودکان و رعایت نکات پیشگیرانه توجه بیشتری داشته باشند.
