مدارس ابتدایی گیلان تا پایان هفته مجازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس عصر امروز (یکشنبه) با اشاره به افزایش محسوس موارد ابتلاء به آنفلوآنزا در گیلان و لزوم جلوگیری از شیوع آن، اظهار کرد: به منظور صیانت از سلامت فرزندان خردسال، دانشآموزان و خانوادهها و جلوگیری از گسترش بیماری، تصمیم بر این شد که فعالیتهای مهدهای کودک و پیش دبستانیها تعطیل و کلاسهای دوره ابتدایی استان تا پایان هفته جاری بهصورت غیرحضوری برگزار شود.
وی با بیان اینکه سلامت خانوادهها بویژه مادران باردار و کودکان به دلیل عدم ابتلاء به این بیماری مورد تاکید است، افزود: طبق مصوبه ستاد مربوطه، مادران شاغل یاد شده؛ دارای فرزند تا پایان دوره ابتدایی نیز در این بازه زمانی بهصورت دورکار خواهند بود.
استاندار گیلان افزود: دستگاههای اجرایی موظفاند شرایط لازم برای دورکاری این گروه از کارکنان را فراهم کنند و همزمان ترتیبی اتخاذ شود تا خدماترسانی به مردم بدون هرگونه وقفه ادامه پیدا کند.
حقشناس در پایان با اشاره به ضرورت رعایت توصیههای بهداشتی تصریح کرد: خانوادهها با توجه به شیوع آنفلوآنزا لازم است نسبت به مراقبت از کودکان و رعایت نکات پیشگیرانه توجه بیشتری داشته باشند.
لازم به توضیح است هم استانیهای عزیز جهت کسب اطلاع بیشتر، هرگونه توضیح و اطلاع از چگونگی این اطلاعیه میتوانند با شماره ۱۱۱ تماس حاصل فرمایند.
نظر شما