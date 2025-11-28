فعالیت اداری و آموزشی قم در هشتم آذر برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رحمان نیا معاون استاندار قم عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت: شرایط و وضعیت استان به‌طور مستمر رصد می‌شود و هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی از مجاری معتبر و تائید شده منتشر خواهد شد.



وی گفت: شهروندان لازم است اخبار مرتبط با تعطیلی‌ها یا تغییر در برنامه فعالیت دستگاه‌ها را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از توجه به شایعات پرهیز داشته باشند.



معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم تأکید کرد: مدیریت استان آمادگی دارد در صورت نیاز و بنابر شرایط، تصمیمات لازم را اتخاذ و در کوتاه‌ترین زمان اطلاع‌رسانی کند، اما تا این لحظه هیچ دلیلی برای تعطیلی هشتم آذر وجود نداشته و فعالیت‌ها طبق برنامه دنبال می‌شود.



وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی، مدارس و دانشگاه‌ها روز شنبه میزبان کارکنان، دانش‌آموزان و دانشجویان خواهند بود و برنامه‌های آموزشی و اداری طبق روال برقرار است.