۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۶

پیروزی دانشگاه آزاد و نفت در لیگ برتر واترپلو

هفته دوم لیگ برتر واترپلو کشور همزمان با دیدارهای لیگ زیر ۲۰ سال در تهران و زنجان برگزار شد و تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی و پالایش نفت آبادان، روز موفقی را پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات هفته دوم لیگ برتر واترپلو روز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ در دو شهر تهران و زنجان برگزار شد. استخر بین‌المللی ۹ دی تهران و استخر زنجان میزبان این مرحله از رقابت‌ها بودند.

در تهران، تیم دانشگاه آزاد اسلامی موفق شد تیم نفت و گاز گچساران را با نتیجه ۲۱ بر ۶ شکست دهد و همچنان در جمع مدعیان اصلی قهرمانی باقی بماند.

در زنجان نیز تیم رعد پدافند زنجان در مقابل پالایش نفت آبادان قرار گرفت که در نهایت میهمان جنوبی توانست با نتیجه ۱۷ بر ۱۲ پیروز میدان شود.

همزمان با این مسابقات، دیدارهای هفته دوم سومین دوره لیگ واترپلو زیر ۲۰ سال (جوانان) نیز در استخر رعد پدافند زنجان برگزار شد. در این رده‌سنی، تیم پالایش نفت آبادان با نتیجه ۱۵ بر ۱۲ برابر رعد پدافند زنجان به برتری رسید و دانشگاه آزاد اسلامی نیز موفق شد با حساب ۲۱ بر ۸ تیم نفت و گاز گچساران را شکست دهد.

رقابت‌های لیگ برتر و لیگ زیر ۲۰ سال واترپلو در هفته‌های آینده با حساسیت بیشتر دنبال خواهد شد.

