خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آمارها فریاد می‌زنند؛ فریادی که از بی‌تفاوتیِ هزاران بار تکرار شده می‌آید. بر اساس تازه‌ترین تحلیل‌های کارشناسی، بیش از ۹۹ درصد از سوانح رانندگی در جاده‌های پرپیچ‌وخم لرستان، نه به‌خاطر کمبود علائم راهنمایی، نه به دلیل نقص فنی خودروها، و نه حتی به واسطه شرایط جوی، بلکه تنها و تنها ریشه در "عامل انسانی" دارد. اینجا، خطری که هر روز کشنده‌تر می‌شود، در کمین نبود آگاهی، بی‌احتیاطی و سبک‌سری رانندگانی نشسته است که بی‌محابا، جان خود و دیگران را به بازی می‌گیرند.

فوت بیش از ۲۰۰ نفر در جاده‌های لرستان

سرهنگ یدالله نادری رئیس پلیس‌راه لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان لرستان به دلیل قرارگرفتن در زاگرس مرکزی و همچنین در مسیر ترانزیت تهران - جنوب، در شش ماه نخست سال جاری ۱۹ درصد رشد تردد وسایل نقلیه را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

وی با بیان اینکه یکی از متغیرها و مؤلفه‌های مؤثر در وقوع حوادث و سوانح رانندگی حجم تردد، میزان فعالیت کاربران، طول راه‌ها، تعداد خودروها و عوامل محیطی است، عنوان کرد: متأسفانه در شش‌ماهه اول امسال بیش از ۲۰۰ فوتی در جاده‌های استان لرستان داشته‌ایم.

رئیس پلیس‌راه لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تقریباً به‌ازای هر یک فوتی در جاده‌های لرستان حدود ۱۰ نفر مصدوم داریم، تصریح کرد: این مصدومان نیز معمولاً آنهایی نیستند که سرپایی درمان می‌شوند، بلکه کسانی هستند که نیازمند بستری درمانی هستند.

«عامل انسانی» علت ۹۹ درصد تصادفات!

سرهنگ نادری، بیان داشت: وقتی علل و عوامل وقوع این سوانح را بررسی می‌کنیم، متأسفانه بیش از ۹۹ درصد از حوادثی که در جاده‌های لرستان رخ‌داده است، به دلیل عامل انسانی و بی‌توجهی به مقررات، عجله و شتاب بی‌مورد، تخطی از سرعت، تجاوز به چپ در راه‌های دوطرفه، رانندگی به هنگام خستگی و خواب‌آلودگی و استفاده از تلفن همراه بوده است.

وی با تأکید بر اینکه در شش‌ماهه اول امسال در مقایسه با سال گذشته چهار نفر افزایش فوتی‌ها در جاده‌های لرستان را شاهد بوده‌ایم، عنوان کرد: میزان فوتی‌ها در جاده‌های استان طی شش‌ماهه امسال نسبت به سال مدت مشابه سال قبل حدود دو درصد افزایش‌یافته است.

جاده‌های بحرانی کدامند؟

رئیس پلیس‌راه لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های لرستان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، یکی از جاده‌های بحرانی استان جاده «اسلام‌آباد» - «سه‌راهی زانوگه» - پلدختر - خوزستان بوده است.

سرهنگ نادری، تصریح کرد: در شش‌ماهه اول امسال متأسفانه جاده نورآباد - هرسین و همچنین جاده اراک - بروجرد، جاده الشتر - خرم‌آباد و از حدفاصل «رباط نمکی» تا ورودی شهر خرم‌آباد، محورهای بحرانی استان بوده‌اند.

وی با بیان اینکه ما به‌صورت ماهانه در کمیسیون ایمنی راه‌ها که متشکل از معاونت عمرانی استانداری، راه و شهرسازی، راهداری، پلیس‌راه، اورژانس و هلال‌احمر، وضعیت این محورها را موردبررسی قرار می‌دهیم، عنوان کرد: در ادامه راهداری نیز در کمیسیون ایمنی و تحلیل داده‌های تصادف به‌صورت دوجانبه، علل و عوامل زیرساختی موردبررسی قرار می‌گیرد.

تردد رانندگان بی‌احتیاط

رئیس پلیس‌راه لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه بیش از ۹۹ درصد از سوانحی را که در جاده‌ها داریم، به دلیل عامل انسانی است، افزود: بی‌احتیاطی راننده باعث بروز این حوادث شده است.

سرهنگ نادری، بیان داشت: اما خودمان بر این عقیده هستیم اگر زیرساخت‌ها و علائم راهنمایی‌ورانندگی به نحو مطلوبی ایجاد شده باشند که راننده را به‌درستی هدایت کنند، می‌شود سهمی از این حوادث را کم کرد، لذا ما به‌صورت ماهیانه هم کمیسیون ایمنی و هم کارگروه ایمنی و تحلیل داده‌ها را با حضور اعضا برگزار و موارد را ارزیابی می‌کنیم، اتخاذ تصمیم می‌شود و اقداماتی هم طی چند سال اخیر انجام شده است.

وی، تأکید کرد: با همه این اوصاف نقش عزیزان راننده در کاهش حوادث و سوانح رانندگی، به واسطه احتیاط و پایبندی به ضوابط، مقررات و تکالیف قانونی خودشان، بسیار حائز اهمیت است.

۸۲ درصد از مقصران بومی لرستان هستند!

رئیس پلیس‌راه لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به سهم وسایل نقلیه در وقوع حوادث رانندگی در استان اشاره کرد و گفت: از ۱۰۰ درصد تصادفاتی که در بازه‌های زمانی مشخص، متأسفانه حدود ۸۲ درصد از رانندگان مقصر، بومی استان لرستان هستند.

سرهنگ نادری، بیان داشت: در این راستا می‌طلبد که نسبت به امر آموزش همگانی مردم باید اهتمام جدی داشته باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه از ۱۰۰ درصد تصادفاتی که ما در استان لرستان داریم، تقریباً ۷۳ درصد وسایل نقلیه‌ای که مقصر هستند، از نوع سواری‌ها هستند، افزود: همچنین حدود ۱۳ درصد نیز مربوط به وسایل نقلیه سنگین شامل کامیون و تریلرها هستند.

رئیس پلیس‌راه لرستان، تصریح کرد: ۱۲ درصد نیز وارنت بارها هستند و دو درصد از تصادفات نیز سهم موتورسیکلت‌ها هستند.

۱۶۰ نفری که می‌شود فوت نکنند

سرهنگ نادری در ادامه سخنان خود، خستگی و خواب‌آلودگی، استفاده از تلفن همراه، تجاوز به چپ و تخطی از سرعت مطمئنه را از جمله عوامل وقوع تصادفات در جاده‌های لرستان برشمرد و گفت: زمینه‌ساز وقوع همه حوادث و سوانح رانندگی در جاده‌های استان عجله و شتاب هست.

وی تصریح کرد: عوامل یاد شده، ۸۰ درصد از حوادث استان را در جاده‌ها رقم می‌زنند.

رئیس پلیس‌راه لرستان، تأکید کرد: اگر رانندگان در زمان رانندگی سرعت غیرمجاز نداشته باشند، در زمان خستگی و خواب‌آلودگی رانندگی نکنند، هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده نکنند و در راه‌های دوطرفه تجاوز به چپ غیرضرور نداشته باشند، ۸۰ درصد از حوادث رانندگی خسارتی، جرحی و فوتی کاهش پیدا می‌کنند.

سرهنگ نادری، گفت: یعنی حدود ۲۲۰ نفر فوتی که در جاده‌های استان در شش‌ماهه امسال داشته‌ایم به‌راحتی ۱۶۰ نفرشان فوت نمی‌کنند.

پشت فرمان‌های بی‌محابا!

بنابراین گزارش، جاده‌های لرستان امروز نه به یک گذرگاه که به صحنه‌ای از یک سوگ‌نامه تکرارشونده تبدیل شده‌اند. اینجا، هر پیچ و هر گردنه، روایتی تلخ از بی‌محابایی را در حافظه خود ثبت می‌کند. آمار ۹۹ درصدی که فریاد می‌زند عامل اصلی این فجایع انسان است، نه یک عدد خشک که هشداری است جدی برای همگان.

تا زمانی که فرهنگ رانندگی از اولویت جان به اولویت رسیدن تغییر نکند، تا زمانی که بی‌احتیاطی و شتاب‌زدگی جای خود را به صبر و مسئولیت‌پذیری ندهد، این چرخه غم‌بار همچنان ادامه خواهد داشت. نجات جان‌ها در جاده‌های لرستان، نه در انتهای پیچ‌های خطرناک که در پشت فرمانِ وجدان‌های بیدار جامعه نهفته است.