  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۴

پیش بینی وضعیت آب و هوایی هرمزگان در روز شنبه ۸ آذر

پیش بینی وضعیت آب و هوایی هرمزگان در روز شنبه ۸ آذر

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز بیشتر نقاط استان جوی نسبتا آرام حاکم است و شرایط برای رفت و آمدهای دریایی نیز مساعد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور گفت: احتمال ناپایداری موقت جوی در برخی نقاط در غرب تنگه هرمز دور از انتظار نیست.

وی افزود: امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و هوا در طول روز همراه با غبار محلی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان ادامه داد: امروز دریا نسبتاً آرام و شرایط برای رفت و آمد دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد است.

سی سی پور گفت: ساعات صبح تا ظهر با گذر ابر، احتمال بارش پراکنده باران در برخی مناطق در غرب تنگه هرمز دور از انتظار نیست.

وی افزود: به لحاظ دمایی در این مدت، با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، نوسانات دمایی تغییر ۱ تا ۲ درجه دارد.

کد خبر 6671364

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها