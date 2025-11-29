چرا آلودگی هوای تهران مزمن شده است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، شایسته جهانشاهی، یکی از مدیران شرکت کنترل کیفیت هوا، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده آلودگی هوای تهران گفت: در کنار شرایط اقلیمی و پایداری هوا، افزایش مصرف سوخت فسیلی و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل از عوامل مؤثر در تشدید آلودگی هستند.

وی با اشاره به اینکه روزانه حدود ۵ میلیون تردد خودرو در تهران ثبت می‌شود افزود: ۸۰ هزار تاکسی در شهر فعالیت می‌کنند که تقریباً نیمی از آنها فرسوده‌اند. این حجم از ناوگان غیراستاندارد سهم مهمی در تولید ذرات معلق و ترکیبات آلاینده دارد.

جهانشاهی خاطرنشان کرد: مدیریت آلودگی هوا در اختیار یک نهاد واحد نیست و بر اساس قانون هوای پاک، ۲۳ دستگاه در این حوزه مسئولیت دارند.

وی محدودیت‌های مالی، تحریم‌ها، ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها، مشکلات ساختاری صنایع، کیفیت پایین سوخت و مقاومت برخی نهادها در برابر اجرای استانداردها را از مهم‌ترین دلایل اجرایی نشدن کامل قانون هوای پاک دانست.

این کارشناس در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: شهرداری تهران بنا به اعلام دادستانی کل کشور، فراتر از وظایف قانونی خود اقدام کرده و مورد تشویق قرار گرفته است.

وی نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی، توسعه خطوط مترو، اجرای طرح کم‌انتشار (LEZ)، تعویض کاتالیست‌ها، توسعه فضای سبز که به گفته او از ۱۵ به ۱۷ مترمربع سرانه رسیده و آغاز برقی‌سازی ناوگان را از اقدامات مهم شهرداری برشمرد.

وی با رد شایعات مربوط به نامناسب بودن اتوبوس‌های وارداتی از چین گفت: تنها یکی دو دستگاه نمونه آزمایشی وارد شده بود و هم‌اکنون کارشناسان در چین مشغول بررسی و تطبیق مشخصات با نیازهای تهران هستند.

جهانشاهی در رادیو گفت‌وگو با اشاره به نقش خودروهای اینترنتی، صنایع آلاینده اطراف تهران و مواردی همچون پسماند سوزی اظهار داشت: نظارت بر برخی بخش‌ها کافی نیست و سازمان حفاظت محیط زیست باید نقش نظارتی خود را با جدیت بیشتری ایفا کند.

وی در پایان توصیه کرد: شهروندان در ساعات پیک، اگر ضرورتی وجود ندارد، از منزل خارج نشوند و با مصرف میوه، سبزیجات و نوشیدنی‌های سالم، اثر اکسیدان‌های مخرب را کاهش دهند.