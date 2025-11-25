گزارش خبرگزاری مهر، با ورود ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی و اتوبوس‌های دیزلی نو، شرکت واحد توانسته بخش قابل توجهی از نیاز سوخت دیزلی را کاهش دهد. اقدامی که به کاهش انتشار آلاینده‌ها و حرکت به سمت حمل‌ونقل سبز کمک جدی می‌کند.

تهران، این کلان‌شهر که سال‌هاست با معضل آلودگی هوا دست‌به‌گریبان است، امسال با تغییراتی در ساختار ناوگان حمل‌ونقل عمومی نشانه‌هایی از بهبود در مسیر کاهش آلایندگی نشان داده است و در حقیقت با ورود اتوبوس‌های برقی و دیزلی نو روندی متفاوت پیدا کرده است.

امسال ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی وارد ناوگان اتوبوسرانی تهران شده است؛ موضوعی که نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت و کاهش تولید آلاینده‌ها داشته است. مصرف سالانه یک اتوبوس دیزلی حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار لیتر گازوئیل است. بنابراین جایگزینی ۳۹۰ اتوبوس دیزلی با اتوبوس‌های برقی به معنای صرفه‌جویی سالانه بیش از ۲۱ میلیون لیتر گازوئیل است؛ رقمی چشمگیر که تأثیر مستقیم در کاهش انتشار آلاینده‌ها دارد.

تحقق تکلیف برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران در حوزه ناوگان اتوبوسرانی

در برنامه چهارم توسعه شهر تهران، شهرداری موظف شده حدود ۷ درصد از اتوبوس‌های جدید ناوگان را به شکل برقی تأمین کند. اکنون با ورود ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی، میزان تحقق این تکلیف بیش از پیش بینی شده و به جای ۷ درصد برقی سازی ناوگان فعال به بیش از ۱۲ درصد درصد رسیده است.

این یعنی شهرداری تهران بیش از هدف تعیین‌شده برای دوره برنامه برقی سازی را عملی کرده است. نکته مهم‌تر اینکه در صورت تحقق قرارداد جدید شهرداری و شرکت واحد برای تأمین ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی جهشی چند برابری در مسیر حمل‌ونقل پاک رخ خواهد داد.

ورود اتوبوس‌های دیزلی نو نیز به تکمیل این روند کمک کرده است. بسیاری از اتوبوس‌های قدیمی که مصرف و آلایندگی بالایی داشتند، در حال کنار گذاشته شدن هستند و جای خود را به اتوبوس‌هایی با استانداردهای جدید می‌دهند. این ترکیب هوشمندانه یعنی برقی‌سازی تدریجی و نوسازی ناوگان دیزلی می‌تواند آلودگی هوا را کاهش داده و به پایداری حمل‌ونقل شهری کمک کند.

تهران همچنان با مشکلات آلودگی هوا مواجه است، اما کاهش مصرف گازوئیل، رشد ناوگان پاک و حرکت شرکت واحد به سمت اتوبوسرانی سبز، نشانه‌ای از تغییر مسیری است که در آینده کیفیت زندگی شهروندان را بهبود خواهد داد.