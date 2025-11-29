عبداللهیان: پروژه ۳۰۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی در اردبیل کلید خورد

ناصر عبداللهیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در رفع بخشی از مشکلات بخش برق و همچنین سیاست‌گذاری دولت در زمینه کاهش ناترازی‌ها، موضوع توسعه این نیروگاه‌ها به عنوان یکی از محورهای اصلی همایش سرمایه‌گذاری بین‌المللی استان اردبیل اختصاص یافته است.

وی افزود: در این همایش، با دعوت از مدیرکل دفتر جلب مشارکت‌های مردمی و مدیرکل بررسی اقتصادی و مدل‌های مالی شرکت ساتفا، تلاش کردیم به سوالات، ابهامات و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در این زمینه پاسخ دهیم. امیدواریم با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان اردبیل، مشکلاتی که در تابستان امسال تجربه کردیم، در سال‌های آینده تکرار نشود یا به حداقل برسد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل همچنین از انعقاد دو تفاهمنامه در این همایش خبر داد و گفت: این تفاهمنامه‌ها با کمیته امداد استان، برای احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، و شرکت آبسال دانیال انرژی، برای احداث ۲۰۰ مگاوات نیروگاه، منعقد شده است. محل اولیه در نظر گرفته‌شده برای این پروژه‌ها، محوطه فرودگاه اردبیل است که در مجموع، ظرفیت این دو سرمایه‌گذاری به ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی خواهد رسید. ارزش سرمایه‌گذاری این دو پروژه نیز حدود یک همت برآورد شده است.