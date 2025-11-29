گلپایگانی: شهر تاریخی نائین مایه فخر و مباهات ایرانیان است

عبدالرضا گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دعوت نماینده مردم شهرستان‌های نائین و خوروبیابانک در مجلس شورای اسلامی با همراهی معاونین شرکت بازآفرینی شهری به نائین سفر کردیم و بازدیدهایی از اماکن تاریخی و گردشگری و شهرها و محلات نائین داشتیم.

وی افزود: شهر نائین یکی از شهرهای تاریخی ایران است و برخی از اتفاقاتی که در ابنیه تاریخی نائین در طول تاریخ رقم خورده، مایه فخر و مباهات برای همه ایرانیان می‌باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: مسجد جامع نائین و مناره زیبای آن، سنت‌های زیبا و مبتنی بر استفاده و فهم سرزمینی از آب در نائین و شهرهای پیرامون آن، باعث سربلندی همه ایرانیان است.

وی با اشاره به بازدیدهای انجام شده و اقدامات شرکت بازآفرینی شهری در سال‌های گذشته گفت: به واسطه اهمیتی که محدوده تاریخی شهر نائین دارد، عمدتاً مصوبات این سفر معطوف به بحث‌های محدوده تاریخی شدکه یکی از آنها بازار نائین است که یکی از بازارهای منحصر به فرد تاریخ است که دیرینگی بسیار زیادی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: مصوب شد که به احیا و بازآفرینی بازار و خانه تاریخی معصومیه که شرکت بازآفرینی قبلاً آن را مرمت کرده و به واسطه مشکلات حقوقی، بهره‌برداری آن با مشکلاتی مواجه شده بود، اقدام شود و باقی مرمت انجام پذیرد تا برای مردم نائین و بازدیدکنندگان و گردشگران به عنوان یک جاذبه گردشگری، مؤثر واقع شود.

وی با تاکید بر اهمیت آب به عنوان یکی از عناصر مهم به ویژه در منطقه مرکزی ایران که بسیار کم باران است، گفت: نمایش قنات‌ها به عنوان یک پدیده تاریخی که مبتنی بر شناخت درست از شرایط بومی ایران است، در دستور کار قرار می‌گیرد، چرا که پدران ما کیلومترها مسیر را در دل زمین برای انتقال آب حفر کردند و قنات را به تمدن بشری ایرانی‌ها تقدیم کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: بنابراین موزه زنده آب و قنات را بایستی نمایش دهیم و برای این موضوع در محله محمدیه نائین این پروژه را آغاز می‌کنیم، چرا که ظرفیت این مهم را دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای شهرهای جندق، خور، فرخی، بافران و انارک نیز مصوباتی در طول این سفر داشتیم و امیدوارم که این مصوبات بتواند به بهسازی و بازآفرینی محدوده‌های ناکارآمد کمک کند تا توجه ویژه‌ای به این محدوده‌ها شود.