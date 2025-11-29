  1. استانها
دانشنامه فرهنگ و تمدن لرستان تدوین می‌شود

خرم‌آباد - استاندار لرستان، تأکید کرد: دانشنامه فرهنگ و تمدن لرستان تدوین خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی امروز شنبه در آئین تجلیل از پروفسور «سکندر امان‌اللهی بهاروند» با بیان اینکه این آئین باهدف تکریم جایگاه والای علمی و دانشی این استاد برجسته برگزار شده، اظهار داشت: پروفسور «امان الهی بهاروند» یکی از فرزندان بزرگ لرستان به معنی واقعی کلمه هستند و وزن این جلسه به علت حضور چهره‌های شاخص بسیار بالا است.

تأثیرگذاری قلم و پژوهش‌های پروفسور «سکندر امان‌اللهی بهاروند» در حوزه علوم اجتماعی

وی ادامه داد: امروز یکی از فرزندان نامی لرستان به واسطه جایگاه والایش در علم، فرهنگ، هنر و آوازه جهانی در این حوزه، مورد تجلیل قرار می‌گیرد.

استاندار لرستان، یادآور شد: نوشته‌ها، پژوهش‌ها و جایگاه علمی ایشان معرف همگان است به‌نحوی‌که سال ۶۵، دانشجوی ایشان در دانشگاه شیراز بودم و در آن دوران نیز شش ماه شیراز و شش ماه هاروارد بودند.

شاهرخی، تصریح کرد: بر همین اساس تأثیرگذاری قلم و پژوهش‌های ایشان در حوزه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز و دانشگاه‌های کشور بارز و برجسته است.

وی ادامه داد: سایر اساتید بافاصله از پروفسور «بهاروند» در این دانشگاه حضور داشتند و طالبان علم و دانش به دنبال این بودند در واحدهای درسی پروفسور «بهاروند» حضور پیدا کنند.

پروفسور «بهاروند» بسیار نامی و پرآوازه است

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پروفسور «بهاروند» بسیار نامی و پرآوازه است، گفت: خانواده بزرگ وی و ایل «بهاروند» و «بالاگریوه» نیز یکی از طوایف نامی، مثبت و تأثیرگذار در جامعه لرستان است.

شاهرخی، تأکید کرد: در کنار این اصالت خانوادگی، پروفسور «بهاروند» بااستعداد شخصی خود، توانایی‌هایش را شکوفا کرده و با سعی و کوشش، در کنار ریشه و اصالت درست، استعداد و انگیزه و توانایی فردی، ایشان در جایگاه بین‌المللی و علمی قرار گرفته است.

وی گفت: پروفسور «بهاروند»، فردی شایسته به معنی تام و تمام کلمه، میهن‌پرست، شیعه، وفادار و عاشق قوم لر در پژوهش‌هایش هست.

استاندار لرستان، افزود: در کنار این بنیه علمی، روحیه خاصی برای تکریم مردم لر و هم تباران داشتند و هیچ‌وقت هم اصالت خود را از دست نداده است.

شاهرخی، ادامه داد: پروفسور «بهاروند» علاقه زیادی به هم تبارانش داشته و دارند و حتی در شیراز به دنبال دانشجویان و افرادی که هم تبارش بودند، می‌رفته تا آنجا که در دوره دانشجویی به همراه «پور علی» معاون سیاسی استانداری لرستان، علاوه بر فعالیت‌های علمی و پژوهشی، فعالیت‌های سیاسی هم داشتیم.

دانشنامه فرهنگ و تمدن لرستان تدوین می‌شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش و حضور اهالی فرهنگ و هنر در جلسات شورای مشورتی استان، گفت: طرح دانشنامه فرهنگ و تمدن لرستان به‌عنوان یک ایده‌محوری حوزه تحقیق و پژوهش در تاریخ لرستان، در دستور کار قرار گرفته و کارگروه ویژه و ردیف اعتباری برای دانشنامه جامع لرستان تدوین شده است.

استاندار لرستان، افزود: تأکید داریم که این دانشنامه تمام ابعاد و اتفاقات لرستان را در برگیرد که خوشبختانه پروفسور «بهاروند» در این زمینه نیز قول همکاری داده‌اند و قطعاً حضورشان در این کارگروه، بر وزن و اعتبار این دانشنامه فرهنگ و تمدن لرستان می‌افزاید.

شاهرخی، ادامه داد: اعتبار خوبی برای این طرح در نظر گرفته‌ایم و همه ابعاد تمامی افتخارات تاریخ و تمدن لرستان شامل وقایع و شخصیت‌ها، گنجانده می‌شود که هدیه‌ای برای نسل‌های آینده و قرون آینده خواهد بود.

وی افزود: یکی از افتخاراتی که دنبال تکمیل و اتمام آن هستیم، دانشنامه فرهنگ و تمدن لرستان است و تلاش می‌کنیم در این دوره به اتمام برسد.

