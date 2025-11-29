به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی امروز شنبه در آئین تجلیل از پروفسور «سکندر اماناللهی بهاروند» با بیان اینکه این آئین باهدف تکریم جایگاه والای علمی و دانشی این استاد برجسته برگزار شده، اظهار داشت: پروفسور «امان الهی بهاروند» یکی از فرزندان بزرگ لرستان به معنی واقعی کلمه هستند و وزن این جلسه به علت حضور چهرههای شاخص بسیار بالا است.
تأثیرگذاری قلم و پژوهشهای پروفسور «سکندر اماناللهی بهاروند» در حوزه علوم اجتماعی
وی ادامه داد: امروز یکی از فرزندان نامی لرستان به واسطه جایگاه والایش در علم، فرهنگ، هنر و آوازه جهانی در این حوزه، مورد تجلیل قرار میگیرد.
استاندار لرستان، یادآور شد: نوشتهها، پژوهشها و جایگاه علمی ایشان معرف همگان است بهنحویکه سال ۶۵، دانشجوی ایشان در دانشگاه شیراز بودم و در آن دوران نیز شش ماه شیراز و شش ماه هاروارد بودند.
شاهرخی، تصریح کرد: بر همین اساس تأثیرگذاری قلم و پژوهشهای ایشان در حوزه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز و دانشگاههای کشور بارز و برجسته است.
وی ادامه داد: سایر اساتید بافاصله از پروفسور «بهاروند» در این دانشگاه حضور داشتند و طالبان علم و دانش به دنبال این بودند در واحدهای درسی پروفسور «بهاروند» حضور پیدا کنند.
پروفسور «بهاروند» بسیار نامی و پرآوازه است
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پروفسور «بهاروند» بسیار نامی و پرآوازه است، گفت: خانواده بزرگ وی و ایل «بهاروند» و «بالاگریوه» نیز یکی از طوایف نامی، مثبت و تأثیرگذار در جامعه لرستان است.
شاهرخی، تأکید کرد: در کنار این اصالت خانوادگی، پروفسور «بهاروند» بااستعداد شخصی خود، تواناییهایش را شکوفا کرده و با سعی و کوشش، در کنار ریشه و اصالت درست، استعداد و انگیزه و توانایی فردی، ایشان در جایگاه بینالمللی و علمی قرار گرفته است.
وی گفت: پروفسور «بهاروند»، فردی شایسته به معنی تام و تمام کلمه، میهنپرست، شیعه، وفادار و عاشق قوم لر در پژوهشهایش هست.
استاندار لرستان، افزود: در کنار این بنیه علمی، روحیه خاصی برای تکریم مردم لر و هم تباران داشتند و هیچوقت هم اصالت خود را از دست نداده است.
شاهرخی، ادامه داد: پروفسور «بهاروند» علاقه زیادی به هم تبارانش داشته و دارند و حتی در شیراز به دنبال دانشجویان و افرادی که هم تبارش بودند، میرفته تا آنجا که در دوره دانشجویی به همراه «پور علی» معاون سیاسی استانداری لرستان، علاوه بر فعالیتهای علمی و پژوهشی، فعالیتهای سیاسی هم داشتیم.
دانشنامه فرهنگ و تمدن لرستان تدوین میشود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش و حضور اهالی فرهنگ و هنر در جلسات شورای مشورتی استان، گفت: طرح دانشنامه فرهنگ و تمدن لرستان بهعنوان یک ایدهمحوری حوزه تحقیق و پژوهش در تاریخ لرستان، در دستور کار قرار گرفته و کارگروه ویژه و ردیف اعتباری برای دانشنامه جامع لرستان تدوین شده است.
استاندار لرستان، افزود: تأکید داریم که این دانشنامه تمام ابعاد و اتفاقات لرستان را در برگیرد که خوشبختانه پروفسور «بهاروند» در این زمینه نیز قول همکاری دادهاند و قطعاً حضورشان در این کارگروه، بر وزن و اعتبار این دانشنامه فرهنگ و تمدن لرستان میافزاید.
شاهرخی، ادامه داد: اعتبار خوبی برای این طرح در نظر گرفتهایم و همه ابعاد تمامی افتخارات تاریخ و تمدن لرستان شامل وقایع و شخصیتها، گنجانده میشود که هدیهای برای نسلهای آینده و قرون آینده خواهد بود.
وی افزود: یکی از افتخاراتی که دنبال تکمیل و اتمام آن هستیم، دانشنامه فرهنگ و تمدن لرستان است و تلاش میکنیم در این دوره به اتمام برسد.
