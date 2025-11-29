۱۵هزار معلول در استان سمنان تحت پوشش هستند؛ ارتقای خدمات در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت در اداره کل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۳۱۹ معلول تحت پوشش بهزیستی استان هستند، ابراز داشت: طی این هفته اجرای برنامه‌های مختلف در راستای ارتقا کیفیت زندگی معلولان در دستور کار است.

وی با بیان اینکه مراکز خدمات روزانه غیردولتی استان به ۲۸ مرکز رسیده است، افزود: یک هزار و ۱۲۷ معلول از خدمات این مراکز بهره مند هستند.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه ۳۵۵ قلم وسایل توانبخشی طی سال جاری در اختیار معلولان قرار داده شده است، ابراز داشت: ۶۸۰ معلول نیز در ۱۱ مرکز شبانه روزی تحت پوشش هستند.

نسیمی با بیان اینکه طی سال جاری ۳۷۰ ویلچر، ۱۰۸ ویلچر برقی و یک هزار و ۸۰ قلم انواع وسایل توانبخشی به افراد دارای معلولیت اعطا شده است، تصریح کرد: طی بازه مذکور ۱۵ هزار و ۱۰۰ خدمت کمک هزینه وسایل بهداشتی نیز به جامعه هدف ارائه شده است.

وی با بیان اینکه طی ۹ ماه سال جاری ۲۴ مسکن تحویل داده شده، ۸۹۴ واحد در حال ساخت و ۳۸۲ وام اشتغال به مددجویان داده شده است، افزود: خدمات درمانی، توانبخشی و اشتغال به صورت متوازن به معلولان شهرهای استان داده می‌شود.