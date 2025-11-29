به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام الله نور کریمیتبار ظهر شنبه در کلاس اخلاق مدیران گفت: گاهی انسان به عنوان یک مدیر شبانهروز تلاش میکند برای انجام مسئولیتی که به عهده دارد، اما طبیعت انسان اینگونه است که وقتی احساس کند دستور میدهد و دستورش اجرا میشود، تصمیم میگیرد به چه کسی اضافهکار بدهد یا ندهد، انسان غرور پیدا میکند. این حالت غرور برای انسان خیلی خطرناک است.
وی افزود: انسان وقتی احساس کند حقوقش خوب است و همه تحت فرمان او هستند، بیچاره میشود. این حالت غرور موجب غفلت میشود و باید تذکر بخورد. در قرآن به انسانها یادآوری میشود که مغرور نشود. پست، مقام، جوانی، سلامت و توانایی همه رفتنی است.
حجتالاسلام کریمی تبار گفت: یکی از موضوعات بحث امروز نماز است. نماز صرفاً برای مدیر یک عبادت فردی نیست، بلکه در یک سیستم کار میکنیم و مجموعه عواملی باید دست به دست هم بدهند. نماز زیرساخت سلامتی خانواده و محیط کار است. نمازخوانی که با من کار میکند خدا ترس است و مقید به نماز، با کسی که نماز نمیخواند طبیعتاً متفاوت است. اگر نماز در محیطی زنده باشد، صداقت، وجدان کاری، سلامت مالی و آرامش روحی و روانی وجود دارد.
وی افزود: تفاوت مدیر مسلمان در نظام جمهوری اسلامی با مدیری که در نظامهای غیر اسلامی کار میکند این است که من صرفاً در برابر کار سازمان مسئول نیستم، بلکه در برابر اخلاق و ایمان کارکنان هم مسئولم. ارتباط عاطفی با آنها باید داشته باشم و روز قیامت باید پاسخگوی رفتارم باشم. در نظامهای کمونیستی چنین مسئولیتی وجود ندارد.
نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: مدیر مسلمان باید زمینه اقامه نماز را برای خود، کارکنان و خانواده فراهم کند. اگر این کار انجام شود، خداوند یاور او خواهد بود.
متأسفانه رسانهها بیشتر نقاط ضعف مسئولان را برجسته میکنند
امام جمعه ایلام گفت: مدیر در نظام اسلامی باید شاخصههای دینی را در عمل نشان دهد. نخستین شاخصه اقامه نماز است؛ رابطه فرد با خدا اگر شکل گرفت، خداوند یاور انسان خواهد بود. دومین شاخصه زکات است؛ کمک به نیازمندان جامعه چه واجب و چه مستحب. سومین شاخصه امر به معروف و چهارمین شاخصه نهی از منکر است. ما نسبت به دین مردم و ارزشهای جامعه مسئولیت داریم و نمیتوانیم بیتفاوت باشیم.»
وی افزود: خداوند در قرآن کریم انصارالله را کسانی معرفی میکند که اگر قدرت داشته باشند، این چهار ویژگی را دارند: اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر. جامعه اسلامی باید سالم و مبتنی بر ارزشهای دینی باشد تا حیات طیبه در آن حاکم شود.
حجتالاسلام کریمیتبار گفت: پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله فرمودهاند همه شما نسبت به یکدیگر مسئول هستید؛ امیر نسبت به مردم، مرد نسبت به خانوادهاش و زن نسبت به همسر و فرزندانش. قرآن نیز دستور داده است زن و فرزند خود را از آتش حفظ کنید. این مسئولیت همگانی است.
وی افزود: دشمنان تلاش میکنند با ایجاد بدبینی نسبت به مسئولان، مردم را از نظام جدا کنند. متأسفانه رسانهها بیشتر نقاط ضعف مسئولان را برجسته میکنند و نقاط قوت کمتر بازتاب مییابد.
نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: مدیر در نظام اسلامی باید الگوی عملی برای جامعه باشد. مردم انتظار دارند مدیران در نماز، راهپیمایی و حضور در صحنههای انقلابی پیشگام باشند. امکانات و جایگاه مدیریتی باید در خدمت انقلاب باشد، نه برای فاصله گرفتن از مردم.
وی افزود: اگر مدیران ارتباطشان با خدا ضعیف شود، فاصله با مردم ایجاد میشود و مشارکت مردمی کمرنگ خواهد شد. مدیر باید در نماز جماعت و نماز جمعه حضور داشته باشد و خانواده و همکاران خود را نیز همراه کند تا الگو شود. وقتی مدیر در نماز پیشگام باشد، کارایی مجموعه افزایش مییابد.
حجتالاسلام کریمیتبار گفت: نماز جمعه جایگاه حاکمیت است و مدیران باید آن را تقویت کنند. روایت امام صادق علیهالسلام میفرماید: کسی که سه بار نماز جمعه را بدون عذر ترک کند، خداوند بر قلب او مهر میزند.نماز جمعه واجب الهی است و سبک شمردن آن بیبرکتی در زندگی به همراه دارد.
وی افزود: مسئولیت مدیران در قبال مساجد بسیار سنگین است. انتظار نیست تنها کارگر یا بقال محل به مسجد بروند، بلکه صف اول باید با حضور مدیران شکل بگیرد. مدیران باید پیشگام باشند و مشکلات مساجد و محلات را حل کنند.
امام جمعه ایلام گفت: خداوند به ما توفیق داده است که در مهمترین مقطع تاریخ اسلام در جایگاهی قرار بگیریم که میتوانیم در تعیین سرنوشت اسلام اثرگذار باشیم. باید در اقامه نماز، رونق بخشیدن به مساجد و ترویج نماز جماعت و جمعه پیشگام باشیم.
وی افزود: مدیران باید همراه کارکنان خود در نماز جمعه و جماعت حضور یابند. اگر کسی اهل نماز نیست، باید او را راهنمایی کرد. گاهی افراد به دلیل غفلت یا برخورد نامناسب از نماز فاصله میگیرند و وظیفه ماست آنان را به نماز دعوت کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار گفت: مدیر خدا ترس وقتی پشت میز مینشیند، ارباب رجوع او را نعمتی از سوی خدا میبیند و با احترام مشکلاتش را حل میکند. برخورد اسلامی مدیران با مردم باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا رفتار آنان موجب بدبینی نسبت به نظام نشود.
وی افزود: امروز تمام کفر با تمام توان در برابر اسلام و جمهوری اسلامی صفآرایی کرده است. ما باید در سنگر مدافعان ولایت فقیه باشیم و با اخلاص در عمل، خدمت به مردم و اقامه نماز وظیفه خود را انجام دهیم.
نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: از خداوند میخواهیم توفیق خدمت بیشتر، اخلاص در عمل، اقامه نماز و نجات خانوادههایمان از آتش جهنم را روزی ما گرداند.
