به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ایران با بیان اینکه بانک مرکزی از ابتدای سال تا امروز، ۸ میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین ارز کرده است، گفت: از این میزان، ۶ میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار برای کالاهای اساسی کشاورزی و ۲ میلیارد و ۱۸ میلیون دلار نیز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.

وی افزود: بانک مرکزی برای تقویت ذخایر راهبردی کشور، نیز مبلغ یک میلیارد و ۲۹۴ میلیون دلار نیز تأمین ارز کرده است؛ با این اوصاف، تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال تاکنون به ۹ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار رسیده است.

بالسینی اعلام کرد: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، روند تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ادامه دارد.

سخنگوی مرکز مبادله ایران اظهار کرد: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بانک مرکزی می‌تواند تا سقف ۱۱ میلیارد یورو، معادل حدود ۱۳ میلیارد دلار، برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی کشاورزی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین کند.