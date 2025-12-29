به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز مبادله ایران، بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حجم تأمین ارز برای واردات کشور از ابتدای سال جاری تا تاریخ پنجم دی‌ماه، به ۴۳ میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار رسیده است.

توزیع ارز در بخش‌های مختلف

از کل این مبلغ، ۳۲ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته که از این مقدار، ۲۱ میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار در تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه و معامله شده است. همچنین، ۱۰ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار دیگر برای واردات در قالب روش‌های واردات در مقابل صادرات، تهاتر و سپرده ارزی تخصیص داده شده است.

سهم گروه‌های صنعتی از ارز تامین‌شده

در بخش توزیع ارز بین گروه‌های صنعتی، «صنایع حمل و نقل و خودرو» با دریافت ۶.۴ میلیارد دلار بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» با حدود ۴.۶ میلیارد دلار و «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» با حدود ۳.۹ میلیارد دلار قرار دارند.

همچنین، «صنایع شیمیایی و پلیمری» و «صنایع معدنی» به ترتیب بیش از ۳.۲ و ۲.۲ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند. سهم بخش «منسوجات و پوشاک» ۸۲۴ میلیون دلار گزارش شده و مبلغ ۱۰ میلیارد و ۹۸۶ میلیون دلار نیز به سایر صنایع تخصیص یافته است.

تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو

برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۱۰ میلیارد و ۶۹۳ میلیون دلار ارز تأمین شده است. از این میزان، ۹ میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار با نرخ ترجیحی و یک میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار برای ذخایر راهبردی کالاهای اساسی اختصاص یافته است.

بر این اساس، سهم واردات کالاهای اساسی و کشاورزی از ارز ترجیحی ۷.۲ میلیارد دلار و برای دارو و تجهیزات پزشکی ۲.۱ میلیارد دلار بوده است.

تأمین ارز بخش خدمات

علاوه بر این، برای تأمین نیازهای خدماتی کشور نیز یک میلیارد و ۷۷ میلیون دلار ارز در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.