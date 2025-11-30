جشنواره مراکش با حضور پیمان معادی در هیئت داوران شروع به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بیست و دومین جشنواره بینالمللی فیلم مراکش ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ با حضور اعضای هیئت داوران شامل آنیا تیلور-جوی، کریم عینوز، پیمان معادی، حکیم بلابس، جنا اورتگا، سلین سونگ، جولیا دوکورنو و رئیس هیئت داوران این دوره بونگ جون هو، روی فرش قرمز، کارش را شروع کرد.
این جشنواره جمعه شب با نمایش فیلم «صدای مرد مرده» ساخته گاس ون سنت، آغازی پرستاره داشت. بونگ، برنده جایزه اسکار برای «انگل» که امسال رئیس هیئت داوران این جشنواره است، در مراسم افتتاحیه با تشویق ایستاده حضار، از تجربیات خود در ۲۲ سالگی گفت تا مقایسه ای با جشنواره انجام داده باشد.
بونگ که هفته آینده یک مسترکلاس در جشنواره خواهد داشت، گفت: من به عنوان یک دانشجوی سینما حریصانه فیلمها را میبلعیدم. با نگاهی به گذشته، خود ۲۲ سالهام سرشار از انرژی و اشتیاق برای سینما بود. احساس میکنم مراکش نیز با ورود به بیست و دومین سال خود، پر از یک انرژی ویژه است.
«صدای مرد مرده» که اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره فیلم ونیز تجربه کرد، با بازی بیل اسکارشگورد در نقش تونی کریتسیس برمبنای زندگی یک جنایتکار واقعی ساخته شده که سال ۱۹۷۷ وامدهنده خود را ربود و با پلیسها به تعقیب و گریز وحشیانه پرداخت. قرار است این فیلم از ۱۶ ژانویه به صورت گسترده اکران شود.
در کنار بونگ به عنوان رئیس، هیئت داوران شامل اورتگا بازیگر «چهارشنبه»، تیلور-جوی بازیگر نقش اول فیلم «فوریوسا»، سلین سانگ سازنده فیلم تحسین شده «زندگیهای گذشته» و «ماتریالیستها»، جولیا دوکورنو کارگردان فرانسوی برنده نخل طلا برای «تایتان»، کریم عینوز کارگردان برزیلی، حکیم بلابس فیلمساز مراکشی و پیمان معادی بازیگر-کارگردان ایرانی است. هیئت داوران ۱۴ فیلم از فیلمهای اول و دوم را در بخش رقابتی انتخاب خواهند کرد.
توسکان دو پلانتیه پیش از شب افتتاحیه روی فرش قرمز به ورایتی گفت برای این کارگردانهایی که فیلم اول یا دوم خود را ساختهاند باورنکردنی است که بدانند فیلمشان را بونگ جون هو و چنین بازیگران و کارگردان های برجستهای تماشا خواهند کرد.
