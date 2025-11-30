درمان سریع آنفولانزا در خانه با ۱۲ راهکار مؤثر

به گزارش خبرگزاری مهر؛ هفت صبح نوشت: پاییز فصل شیوع بیماری آنفولانزا است و اگر در زمان‌های مناسب واکسن آنفولانزا نزده باشید احتمال درگیر شدنتان با بیماری بسیار بالا است. بهترین راه غلبه و درمان آنفولانزا در کنار مصرف داروهایی که پزشک تجویز می‌کند، استراحت و هیدراته ماندن است. در این مطلب قرار است ۱۲ ترفند خانگی کاربردی و مؤثر برای درمان آنفولانزا و بهبود علائم آن را به شما یاد بدهیم. پس اگر خودتان یا یکی از اعضای خانواده درگیر این بیماری هستید، این مطلب را با دقت بخوانید تا با سریع‌ترین راه درمان آنفولانزا در خانه آشنا شوید.

۱. برای درمان آنفولانزا در خانه بمانید

بدن شما برای مبارزه با ویروس و درمان آنفولانزا نیاز به زمان و انرژی دارد، یعنی شما باید از روتین روزمره‌ی زندگی فاصله بگیرید و استراحت کنید تا بدن توان مبارزه و بهبود داشته باشد. ممکن است این استراحت کسل کننده باشد و تصمیم بگیرید که آخر هفته به خرید بروید یا شروع به شست‌وشوی لباس‌ها و ملافه‌ها کنید.

اما همین کارهای به ظاهر ساده می‌تواند تمام قوای بدنی شما را تحلیل برده و حال شما را بدتر کند. همچنین عدم حضور در مکان‌های عمومی، مثل مدرسه و محل کار، جلوی سرایت ویروس به دیگران را می‌گیرد و مانع گسترش بیماری می‌شود. پس در خانه بمانید، ارتباط خود را با افراد دیگر محدود کنید و وسایل شخصی‌تان را به صورت منظم ضدعفونی کنید.

۲. برای درمان آنفولانزا هیدراته بمانید

تب بالا یکی از علائم آنفولانزا است که باعث عرق کردن می‌شود. همچنین ممکن است این بیماری با اسهال و استفراغ همراه باشد. پس بدن شما به شکل‌های مختلف مایعات خود را از دست می‌دهد و اگر برای آن جایگزینی نداشته باشید، توان مبارزه با عفونت را از بدن خود می‌گیرید.

آب بهترین گزینه برای هیدراته نگه داشتن بدن است اما شما می‌توانید برای افزایش میزان مایعات بدن نوشیدن دمنوش همراه با عسل را هم در برنامه‌ی غذایی‌تان قرار دهید. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که در دوران بیماری نباید نوشیدنی‌های حاوی کافئین و الکل مصرف کنید.

۳. برای درمان آنفولانزا تا حد امکان بخوابید

خواب بهترین دارو برای درمان آنفولانزا است. اگر دوست دارید در طول روز جلوی تلویزیون بخوابید و فیلم ببینید و چرت بزنید ایده‌ی بدی نیست اما نباید مانع استراحت شما شود. همچنین نباید برنامه‌ی خواب شبانه‌تان مختل شود. جالب است بدانید که استراحت و خواب به میزان کافی در زمان ابتلاء به آنفولانزا، از بروز عوارض جدی مثل ذات‌الریه جلوگیری می‌کند.

۴. تنفس خود را آسان کنید

خوابیدن با بینی گرفته و سرفه‌های مداوم می‌تواند بسیار سخت باشد. برای باز شدن مسیر تنفسی و داشتن خواب راحت می‌توانید از توصیه‌های زیر استفاده کنید:

از یک بالش اضافه برای بالا آمدن سر در حین خواب استفاده کنید.

در اتاق یک دستگاه بخور سرد روشن کنید.

قبل از خواب دوش آب گرم بگیرید.

۵. غذاهای سالم بخورید

در طول بیماری ممکن است وسوسه شوید که یک پیاله بستنی یا یک بسته چیپس بخورید. درست است که این خوراکی‌ها خوشمزه هستند اما بدن شما برای بهبود و درمان آنفولانزا به تغذیه‌ی سالم نیاز دارد. میوه‌ها و سبزیجات تازه حاوی ویتامین‌ها، مواد معدنی و آنتی‌اکسیدان های مهمی هستند که سیستم ایمنی شما را برای مبارزه با ویروس تقویت می‌کنند. پس حتی اگر اشتهای زیادی برای غذا خوردن ندارید در چند وعده‌ی غذایی کوچک اما منظم حتماً غذاهای سالم و تازه مصرف کنید تا بدنتان قوی بماند.

۶. برای درمان آنفولانزا هوای خانه را مرطوب نگه دارید

هوای خشک می‌تواند علائم آنفولانزا را تشدید کند. استفاده از یک دستگاه بخور سرد کمک می‌کند رطوب هوای خانه در حد مطلوب باقی بماند.

۷. از داروهای ضداحتقان و تب بُر استفاده کنید

با مراجعه به پزشک یا مشورت با پزشک داروساز از یک یا چند داروی ضداحتقان، کاهش دهنده‌ی التهابات مجاری تنفسی و تب بُر استفاده کنید تا بتوانید روزهای بیماری را با مشکلات کمتری بگذرانید.

۸. سنجد را امتحان کنید

سنجد از قرن‌ها پیش به عنوان داروی سرماخوردگی و آنفولانزا استفاده می‌شده و جالب اینجاست که مطالعات پزشکی هم این نتیجه را ثابت کرده است. در مطالعه‌ای روی افراد مبتلا به آنفولانزا که روزانه ۴ قرص سنجد مصرف می‌کردند کاهش تب، سردرد، دردهای عضلانی، احتقان بینی و سرفه بعد از ۴۸ ساعت مشاهده شده است. این نتیجه در مطالعات دیگر که با شربت و کپسول عصاره‌ی سنجد انجام شده بود هم مشاهده شد.

با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می‌شود در طول دوران بیماری از کپسول، قرص و انواع شربت سنجد که در داروخانه‌ها وجود دارند استفاده کنید. فراموش نکنید که نباید سنجد خام را در طول دوران بیماری مصرف کنید چون می‌تواند باعث ایجاد تهوع، استفراغ و اسهال شود. همچنین لازم است قبل از مصرف حتماً داروهای دیگری که استفاده می‌کنید را به پزشک داروخانه اعلام کنید و مطمئن شوید که با هم تداخلی ندارند، سپس مصرف محصولات درمانی سنجد را شروع کنید.

۹. با یک قاشق عسل سرفه را تسکین دهید

عسل یک داروی طبیعی رایج برای تسکین گلودرد و سرفه است. با مخلوط کردن عسل و چای می‌توانید هم بدن خود را هیدراته نگه دارید و علائم آنفولانزا را کاهش دهید. محققان در مطالعه‌ای متوجه شدند که مصرف یک دوز عسل به صورت روزانه می‌تواند در کنترل سرفه‌های شبانه مؤثر باشد. باید به خاطر داشته باشید که مصرف عسل در کودکان زیر یک سال ممنوع است پس اگر آن‌ها درگیر سرفه هستند، نباید از این روش استفاده کنید.

۱۰. با تجویز پزشک داروی ضدویروس بخورید

داروهای ضدویروس می‌توانند جلوی رشد و تکثیر ویروس را بگیرند و بهترین زمان برای مصرف آن ۴۸ ساعت بعد از بروز علائم آنفولانزا است. پس وقتی برای بررسی علائم به پزشک مراجعه می‌کنید درباره‌ی این دارو از او سوال بپرسید تا در صورت نیاز برای شما تجویز کند.

۱۱. واکسن آنفولانزا بزنید

برای جلوگیری از درگیری با آنفولانزا بهتر است اواخر تابستان هر سال یک دوز واکسن آنفولانزای سالانه تزریق کنید تا از شما در برابر این بیماری و سایر ویروس‌های هم‌خانواده‌اش محافظت کند. تزریق واکسن در زمان بیماری نه‌تنها مفید نیست، بلکه می‌تواند وخامت حال شما را بیشتر هم بکند. اگر در حال حاضر درگیر بیماری نیستید در تزریق این واکسن شک نکنید چون می‌تواند بدن شما را در برابر ویروس مقاوم کند.

۱۲. روحیه‌ی خود را حفظ کنید

احساسات و نگرش ما نسبت به مسائل می‌تواند روی وضعیت فیزیکی‌مان تأثیر بگذارد. درست است که نمی‌توانید با افکار مثبت تب خود را پایین بیاورید یا راه تنفسی‌تان را باز کنید اما می‌توانید روحیه‌ی خود را در طول دوران بیماری حفظ کنید تا این روزهای سخت کم‌دردسرتر بگذرد و سریع‌تر بهبود پیدا کنید.

مرور کلی

بهترین کاری که برای درمان آنفولانزا می‌توانید انجام دهید استراحت، خوابیدن به میزان کافی و نوشیدن مایعات است. اگر علائم آنفولانزا را زود تشخیص دادید و به پزشک مراجعه کردید می‌توانید از او بخواهید که برایتان یک داروی ضدویروس هم تجویز کند تا با عوارض کمتری در طول مدت بیماری درگیر شوید. باید به یاد داشته باشید که علائم آنفولانزا طی یک یا دو هفته برطرف می‌شود، پس اگر بعد از دو هفته هنوز با عوارض بیماری و علائم آن درگیر بودید حتماً به پزشک متخصص مراجعه کنید.