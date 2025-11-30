به گزارش خبرنگار مهر سید مهدی صداقت ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر پایه آخرین پایش هفتگی از اول تا هفتم آذرماه، ۸.۶ درصد نمونههای مشکوک در گلستان به آنفلوانزا مثبت بوده که همچنان پایینتر از حد اپیدمی ارزیابی میشود. با این حال، ترکیب سنی مبتلایان نشان میدهد ۵۷ درصد موارد کودکان زیر شش سال هستند؛ آماری که توجه ویژه به مهدها و محیطهای آموزشی را ضروری میکند.
وی افزود: در میان مبتلایان تأیید شده، ۵۷ درصد زنان و ۴۳ درصد مردان قرار دارند.
معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، درباره وضعیت کنونی گفت: اگرچه استان در محدوده زیر اپیدمی است، اما افزایش موارد در خردسالان میتواند نگرانکننده باشد. خانوادهها و مدارس باید حساسیت بیشتری در رعایت اصول پیشگیری داشته باشند.
وی با اشاره به ماهیت این بیماری افزود: آنفلوانزا از ویروسهایی است که بهسرعت منتقل میشود. بزرگسالان یک روز پیش از بروز علائم و کودکان حتی تا یک هفته و در برخی موارد تا ۲۱ روز میتوانند ناقل باشند. همین موضوع اهمیت غربالگری روزانه و رعایت اصول بهداشتی را افزایش میدهد.
صداقت، گروههای پرخطر را افراد بالای ۶۵ سال، خردسالان و بیماران زمینهای معرفی کرد و یادآور شد: واکسیناسیون سالانه میتواند بین ۶۰ تا ۷۰ درصد میزان ابتلاء در دانشآموزان را کاهش دهد و یک ابزار مؤثر در کنترل بیماری است.
توصیههای بهداشتی برای کنترل آنفلوانزا در گلستان
وی خاطرنشان کرد: رعایت بهداشت دست و آداب تنفسی میتواند انتقال ویروس را تا ۵۰ درصد در مدارس کاهش دهد.
صداقت ادامه داد: تهویه مناسب کلاسها با حداقل شش بار تعویض هوا در ساعت ضروری است.
وی یادآور شد: غربالگری روزانه علائم سرماخوردگی و پرهیز از حضور دانشآموزان مشکوک به مدت سه تا هفت روز با نظر پزشک توصیه میشود.
معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: اولویت واکسیناسیون برای کودکان زیر پنج سال، افراد دارای بیماری زمینهای و کارکنان مراکز آموزشی است.
صداقت با تأکید بر ضرورت همکاری والدین، مدیران مدارس و شبکه بهداشت گفت: کنترل روند بیماری تنها با همراهی همه بخشها امکانپذیر است و رعایت سادهترین نکات بهداشتی میتواند نقشی تعیینکننده داشته باشد.
