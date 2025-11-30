  1. استانها
پیش بینی هواشناسی هرمزگان نهم آذر ۱۴۰۴

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز شرایط جوی و دریایی هرمزگان پایدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور اظهار کرد: آسمان صاف تا کمی ابری و هوا در طول روز همراه با غبار محلی است.

افزود: دریا نسبتاً آرام و شرایط برای رفت و آمدهای دریایی مساعد پیش بینی می‌شود.

وی گفت: تا فردا دوشنبه هوای سرد بویژه در ارتفاعات استان ماندگار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی صورت گیرد و کنترل دما و رطوبت در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها نیز در نظر گرفته شود.

سی سی پور گفت: از اواخر وقت دوشنبه و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در بیشتر نقاط استان بویژه مناطق شمالی گذر ابر پیش بینی می‌شود.

