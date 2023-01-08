به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور بیان داشت: امروز یکشنبه به ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب تا صبح دوشنبه ۱۹ دی با افزایش سرعت بادهای شمال غربی خلیج فارس، تنگه هرمز و بخشهایی از دریای عمان متلاطم پیش بینی میشود.
وی بیان کرد: بیشینه سرعت باد به بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک متر میرسد که توصیه میشود در این مدت شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد دریایی خودداری نمایند و تمهیدات لازم جهت تردد ایمن سایر شناورها صورت پذیرد.
سی سی پور با اشاره به اینکه روز دوشنبه شرایط جوی و دریایی نسبتاً آرامی در استان حاکم است، خاطرنشان کرد: روز سه شنبه ۲۰ دیماه تا صبح چهارشنبه ۲۱ دیماه، تحت تاثیر فعالیت سامانهای بارشی برای استان ابرناکی، در غالب نقاط رگبار باران و رعد و برق و افزایش لحظهای سرعت باد پیش بینی میشود و شرایط بارش در مناطق غربی و شمالی استان و جزایر کیش و لاوان از مقادیر بیشتری برخوردار است و که سبب آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها در این مناطق نیز میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان با بیان اینکه توصیه میشود در این مدت از تردد و اسکان در حاشیه رودخانههای فصلی، صعود به ارتفاعات و فعالیتهای کوهنوردی اجتناب شود، عنوان کرد: از لحاظ دمایی طی امروز با توجه به کاهش ابرناکی آسمان، افزایش دما در طول روز و کاهش محسوس دمای کمینه بویژه در مناطق شمالی و ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
سی سی پور اظهار کرد: روز چهارشنبه افزایش سرعت بادهای شمال غربی برروی مناطق دریایی جنوب و از روز پنجشنبه هفته جاری تا اوایل هفته آینده نیز با نفوذ سامانه پرفشار به استان برای مناطق شرقی و مرکزی استان و تنگه هرمز وزش بادهای نسبتاً شدید شمال شرقی با احتمال گرد و غبار و مواج شدن آبهای تنگه هرمز و دریای عمان پیش بینی و تغییرات احتمالی اطلاع رسانی میشود.
طی چهار روز گذشته (۱۴ تا ۱۷ دی) با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان، بیشترین بارش در جزیره بوموسی و به میزان ۶۸.۴ میلی متر ثبت شد. جزیره سیری با ۵۵.۱ میلی متر و جزیره لاوان نیز با ۴۹.۳ میلیمتر دیگر مناطق پربارش استان بودند. طی این مدت در شهر بندرعباس نیز ۲۵.۸ میلی متر باران بارید.
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