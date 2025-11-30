دریافت 20 MB کد خبر 6672720 https://mehrnews.com/x39K8Y ۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹ کد خبر 6672720 فیلم جامعه فیلم جامعه ۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹ روایتی دست اول از انقلاب طلاق و کودک سربازها در سازمان مجاهدین خلق برشی از چهلوسومین جلسه دادگاه محاکمه منافقین را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط کشورهای اروپایی نسبت به استرداد متهمان اقدامات تروریستی اقدام کنند ۱۳ آبان؛ نماد افشای جاسوسی، مقاومت و عدالت در برابر استکبار جهانی میزبانی کشورها از متهمان تروریسم مهمترین عنصر برهم زننده امنیت آنها برچسبها گروهک منافقین گروهک تروریستی منافقین دادگاه منافقین
