طرح ضربتی مقابله با قاچاق سوخت و احشام در هرمزگان اجرا شد

بندرلنگه- فرمانده انتظامی استان از اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق سوخت و احشام در شهرستان بندرلنگه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر اینکه افرادی به صورت غیر قانونی در بندرلنگه اقدام به نگهداری و فروش سوخت می‌کردند، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با تشکیل چند تیم عملیاتی و با همکاری عوامل انتظامی شهرستان‌های خمیر و لنگه به محل مورد نظر واقع در منطقه روستایی کنخ اعزام و در یک عملیات منسجم طرح پاکسازی را در این منطقه اجرا کردند که در اجرای این طرح در بازرسی از تعدادی چهاردیواری متروکه و فاقد انشعاب آب و برق ۳۲ هزار لیتر گازوئیل، ۱۰۰ رأس دام زنده قاچاق، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین، ۲ دستگاه موتور پاکشتی و یک دستگاه موتورپمپ مستعمل قاچاق جمعاً به ارزش مالی ۵۰ میلیارد ریال به صورت بلا صاحب کشف و ضبط کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان ضمن تأکید بر اجرای منظم و مقتدرانه طرح‌های پاکسازی مناطق آلوده به قاچاق کالا و سوخت، اظهار داشت: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است با قاچاقیان و مخلان نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند و سامانه ۱۱۰ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت درخواست‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی شهروندان است.

    • حافظ مرادی NL ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 3
      پاسخ
      با سلام خدمت برادران نیروی انتظامی وخسته نباشید انشالله مستمر باشد تشکر
    • محسن نوروزی IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 4
      پاسخ
      گوسفندان ایرانی را قاچاق میکنند ..تابیگانگان بخورند...چرا ایرانی محروم از گوشت گوسفند ایرانی باید باشد...؟؟؟؟!!!!
    • لیلا IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      همیشه و پایدار باشه مسیر سیریک تا بندر عباس پر از قاچاقچی سوخت خودرو های بی پلاک
    • IR ۰۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      والا ما سوخت نداریم.کارکنیم
    • IR ۰۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      چطوراین همه ماشین شوتی که حمل گوسفنددارن ازایست بازرسی هاردمیشن به میناب میرسن

