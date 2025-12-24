۴۱ رأس دام زنده قاچاق در بندرلنگه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمد حسنی در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی پلیس آگاهی شهرستان بندرلنگه در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و حین گشت زنی در محور بستک به لمزان به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۴۱ رأس دام زنده قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر کردند.

این مسئول انتظامی، ارزش مالی احشام قاچاق کشف شده از این خودرو را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۵ میلیارد ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه در پایان خاطر نشان کرد: پلیس با افرادی که از فرصت ارزانی دام در داخل کشور سو استفاده کرده و با خروج غیر قانونی آن از طریق مرزها، کشور را با کمبود دام زنده مواجه می‌کنند برابر قانون و با قاطعیت برخورد می‌کند.