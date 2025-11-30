مرکز پایش هوشمند محیط زیست افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح و بهره‌برداری مرکز پایش هوشمند محیط زیست با حضور شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سرتیپ امیرفخری معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان جغرافیایی ستاد کل نیروهای مسلح به همراه مدیران این سازمان امروز برگزار شد.



امید حاجتی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس در این برنامه گفت: مرکز پایش هوشمند همانطور که از اسم آن پیداست، قراراست تمام وظایف نظارتی و حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست را با دقت، سرعت، کیفیت مطلوب و به موقع‌تری انجام دهد. برای انجام این کار نیاز بود مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها در این مرکز فراهم شود که با حداقل اعتبار ۳ میلیارد تومان این زیرساخت‌ها فراهم شد. همچنین نیازمند بستر نرم افزاری بودیم تا بتوانیم خروجی‌های داده‌ها را در این مجموعه سوار کنیم که بودجه ۲ میلیارد و هشتصد میلیون تومانی تخصیص دادیم که تا به امروز ۵۰ درصد آن تأمین شده است.



حاجتی تصریح کرد: این اتفاق که در یک بازه زمانی حدوداً سه ماهه انجام شده است، تمامی داده‌های مورد نیاز حفاظت از محیط زیست به صورت یک جا متمرکز شده و یکپارچگی داده‌ها اولین قدم برای ارائه تحلیل دقیق، علمی و هوشمندانه برای رفع مشکلات محیط زیستی و پیش بینی‌های ادامه وضعیت موجود خواهد بود تا بتوانیم با استفاده از بستر هوش مصنوعی، در کنار انجام وظایف نظارتی، تصمیم سازی هوشمند صورت بگیرد تا درباره ادامه وضع موجود هشدارهای لازم را به دستگاه‌های اجرای ذی ربط در موضوعات مهمی مانند آلودگی هوا، فرونشست، حق‌آبه‌ها و تخریب محیط زیست، ممیزی و حسابداری آب که خط قرمز اصلی چالش‌های مهم کشور با آن مواجه است بدهیم.



وی افزود: متأسفانه در سالیان اخیر به جهت آنکه اقدامات عملی ما در زمینه آمایش سرزمینی با نتایج مثبت همراه نبوده، امروز شاهد این هستیم که با مشکلات بسیار زیادی در بحث محدودیت آب، فرونشت و سایر موارد مواجه هستیم که عمدتاً انتظار می‌رود سازمان حفاظت محیط زیست نسخه‌ای برای حل آن تجویز کند.



معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس افزود: با راه اندازی مرکز پایش هوشمند علاوه بر آنکه رصد خیلی دقیق‌تری بر اتفاقات محیط زیست اتفاق خواهد افتاد، آمادگی این را داریم که بر اساس شاخص‌هایی که با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و متخصصین سازمان حفاظت محیط زیست تبیین می‌شود، برنامه‌های عملیاتی برای بهبود چالش‌ها و جلوگیری از تشدید آن ارائه دهیم.



وی افزود: همچنین برای آنکه این مرکز اعتبار بیشتری داشته باشد، قرار است مجموعه تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان جغرافیایی ستاد نیروهای مسلح به امضا برسد تا کارها به خوبی پیش برود. البته لازم است به این نکته اشاره شود که سازمان جغرافیایی قبل از امضای تفاهم‌نامه به طور رایگان امکاناتی را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دادند. ما قرار است با سایر بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌هایی که بتوانند برای ارائه هرچه بهتر خروجی این پایش کمک کنند همکاری لازم را داشته باشم. متقابلاً سازمان حفاظت محیط زیست برای همکاری با سایر بخش‌ها جهت انجام تکالیف قانونی به نحو مطلوب آماده ارائه اطلاعات به شکل قانونی خواهد بود.



حاجتی تصریح کرد: سامانه موجود امکان رصد و مدیریت برای سطوح مختلف مدیریتی از ریاست تا مدیران در سازمان حفاظت محیط زیست فراهم می‌کند تا در برخی حوزه‌ها برای مردم اطلاع رسانی صورت بگیرد که مشخص شود مشکل محیط زیستی به وجود آمده چه دلایلی دارد و دستگاه‌های ذی ربط باید چه اقداماتی انجام دهند تا دستگاه‌های اجرایی با مشکلات محیط زیستی به صورت جدی‌تری برخورد کنند.