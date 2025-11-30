راه اندازی مرکز پایش، از تخریب ها در محیط زیست جلوگیری خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در آیین افتتاح و بهرهبرداری مرکز پایش هوشمند سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشکر و قدردانی از زحمات معاونت توسعه مدیریت، حقوقی مجلس برای افتتاح این مرکز و معاونت دریایی و تالابها به جهت ارائه اولین بخش از دادهها و همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گفت: یکی از رویکردها و سیاستهای سازمان حفاظت محیط زیست بهره گیری از فناوریها برای پایش است؛ به نحوی که بتوانیم با ابزارهای نوین به بخش کارشناسی و نظارتی کمک کنیم.
انصاری افزود: در سالیان گذشته زمانی که در دفتر پایش سازمان حفاظت محیط زیست مشغول به خدمت بودم، سامانه پایش کیفی هوای کشور راه اندازی شد. این سامانه به لحاظ اهمیت دسترسی برخط دادههای هوا، به عنوان حق بدیهی شهروندان برای اطلاع از کیفیت هوا، علاوه بر تهران در سایر نقاط کشور به بهره برداری رسید.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: امروز با راه اندازی مرکز پایش هوشمند در بخش تالابها این امکان فراهم هست تا از تغییر کاربریها، تخریبها و میزان آب تالابها در کوتاهترین زمان ممکن مطلع شویم. این سامانه امکان تصمیمات سریع و بهنگام مدیریتی را محقق میسازد.
انصاری افزود: نیازمند آن هستیم که دامنه فعالیتی مرکز پایش را به دلیل تکالیف و ماموریتهای قانونی که وجود دارد گسترش دهیم. به طور مثال اگر مرکز پایش هوشمند برای جنگلها وجود داشت و عرصههای طبیعی جنگلی مجهز به سنسورهای اعلان حریق بودند، بسیاری از آسیبها و تبعاتی که در آتش سوزیهای اخیر ایجاد شد کاهش مییافت.
معاون رئیس جمهور گفت: امیدواریم این مرکز با تلاش همکارانم در سازمان حفاظت محیط زیست بتواند در سایر بخشها از جمله مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان فعال شود. البته مرکز پایش هوشمند بدلیل دارابودن تجهیزات ابزار دقیق حتماً نیازمند راهبری و نظارت است تا دادههای متقن، مستند و قابل اتکا برای تصمیمات مدیریتی تولید شود.
انصاری ضمن ابراز امیدواری برای ادامه همکاریها با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح افزود: تجربیات موثر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در این عرصه میتواند در ارتقای مرکز پایش بسیار اثرگذار باشد که امیدواریم با تقویت ارتباطات فی مابین شاهد افزایش ظرفیت هوشمندسازی در محیط زیست و به تبع آن افزایش میزان پایش ها و نظارتها باشیم.
نظر شما