آقایی: بنیاد مسکن یک نهاد مبارک و مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی به همراه معاونین و کارشناسان مرتبط ظهر شنبه با حضور در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان، با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، معاونین و جمعی از رؤسای ستادی این نهاد دیدار و گفتگو کرد.

بازرس کل استان گیلان، با تقدیر از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان گفت: بنیاد مسکن یک نهاد مبارک و مقدس است که یادگار امام راحل (ره) به شمار می‌آید. امام خمینی (ره) در فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ضرورت تأسیس این نهاد تاکید کردند تا در راستای نیازهای جامعه و آینده کشور، اقدامات اساسی در زمینه مسکن و عمران روستاها انجام شود.

وی افزود: عملکرد بنیاد مسکن در روستاها باعث رضایتمندی روستاییان و تقویت بنیادهای اجتماعی و اقتصادی در مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار می‌شود. همچنین طرح‌های عمرانی و زیباسازی روستاها از جمله اقداماتی است که در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اجرایی می‌شود و این کار در واقع یکی از فضائل و افتخارات این نهاد به شمار می‌آید.

بازرس کل استان گیلان همچنین به گستردگی و دامنه وسیع فعالیت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: نظارت بر عملکرد مشاورین در تهیه و بازنگری طرح‌های هادی و همچنین بازدیدهای میدانی از روند اجرای طرح‌ها باید در دستور کار قرار گیرد تا عملکرد این نهاد به بهترین نحو ممکن نظارت و پیگیری شود

وی با تاکید بر وظایف ذاتی سازمان بازرسی اظهار داشت: کار بازرسی از نظارت بالاتر است، ما دنبال مچ گیری نیستیم و همیشه تکرار کرده ایم که در کنار مدیران پاکدست، آینده نگر و متعهد هستیم.

آقایی در ادامه افزود: همراهی و همنشینی با برخی مدیران در جلسات به معنی حمایت از آنها در همه فعالیت‌ها و کارها نیست بلکه اگر در بررسی‌های میدانی و بازرسی‌های همکاران با تخلفی و سو جریانی رو به رو شویم، متخلف هر کسی باشد بازرسی کل بر اساس قانون به شدت با آن برخورد خواهد کرد.

مقاوم سازی ۶۰ درصدی مسکن روستایی گیلان

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در ابتدای سخنان خود به تاریخچه مقاوم‌سازی مسکن روستایی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: پس از وقوع زلزله بم، موضوع مقاوم‌سازی مسکن روستایی به عنوان یکی از اولویت‌های دولت و بنیاد مسکن قرار گرفت. در سال ۸۴، تنها ۷ درصد از مساکن روستایی کشور مقاوم‌سازی شده بودند، اما با گذشت ۱۸ سال و پرداخت تسهیلات طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، این رقم به ۵۵ درصد در سطح کشور و ۶۰ درصد در استان گیلان افزایش یافته است.

وی همچنین از پیشرفت‌های مهم در طرح‌های هادی روستایی استان گیلان صحبت کرد و افزود: از ۲۰۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، ۲۰۴۱ روستا دارای طرح هادی مصوب هستند و در حال حاضر ۱۱۴۳ روستا نیازمند بازنگری در طرح هادی هستند، زیرا دوره ۱۰ ساله این طرح‌ها به پایان رسیده است.

دائمی همچنین در خصوص اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، که در سال ۸۷ تصویب و اجرایی شد، توضیح داد: تا کنون ۳۱۰۰ هکتار از اراضی تحویل و تحول شده است. از این مقدار، ۱۸۵۶ هکتار در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است. همچنین تنها سند ۸۲۵ هکتار از این اراضی به نام بنیاد مسکن منتقل شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در ادامه سخنان خود به نقش بنیاد مسکن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان به عنوان کارگزار اداره کل راه و شهرسازی این استان عمل کرده و تمامی اختیارات در دست راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن است.