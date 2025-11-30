  1. بین الملل
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۰

پیروزی احتمالی ائتلاف حاکم در انتخابات قرقیزستان

شبکه تلویزیونی الجزیره پیش‌بینی کرد که متحدان رئیس‌جمهوری کنونی قرقیزستان در انتخابات پارلمانی امروز این کشور، پیروز شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رأی‌گیری در انتخابات زودهنگام پارلمانی قرقیزستان، امروز (یکشنبه) در شرایطی آغاز شد که انتظار می‌رود متحدان «سادیر جاپاروف» رئیس جمهوری این کشور، پیروزی قاطعی به دست آورند.

الجزیره مدعی شد که هیچ حزب رسمی یا جریان سازمان‌یافته مخالف در رقابت حضور ندارد و نتیجه آن، قدرت جاپاروف را بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.

جاپاروف، سیاستمدار ملی‌گرای قرقیزستان، از سال ۲۰۲۰، کنترل قابل‌توجهی بر ساختارهای حکومتی این کشور به دست آورده است. سه بار—در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰، رؤسای جمهوری قرقیزستان با اعتراض‌های خیابانی بر سر ادعای تقلب انتخاباتی سرنگون شدند.

پیروزی گسترده متحدان جاپاروف می‌تواند زمینه را برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ فراهم کند؛ انتخاباتی که در آن، وی احتمالاً به‌دنبال کسب پیروزی در دور دوم خواهد بود.

در ماه سپتامبر، پارلمان این کشور که قرار بود تا نوامبر ۲۰۲۶ به کار ادامه دهد، با رأی نمایندگان منحل و تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام گرفته شد.

رشد اقتصادی قرقیزستان به تقویت جایگاه جاپاروف در میان مردم کمک کرده است.

در آستانه انتخابات، جاپاروف روابط با روسیه را بیش از پیش تقویت کرده و هفته گذشته نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای گفت‌وگوهای رسمی به بیشکک سفر کرد و تصاویر او در بیلبوردهای شهر نصب شد.

حوزه‌های رأی‌گیری در سراسر قرقیزستان ساعت ۸ صبح یکشنبه به وقت محلی (ساعت ۰۲:۰۰ به وقت گرینویچ) آغاز به کار کردند.

بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات، ۴ میلیون و ۲۹۴ هزار نفر در فهرست رأی‌دهندگان این کشور ثبت شده‌اند. همچنین ۲۴۹۲ حوزه رأی‌گیری در داخل کشور و ۱۰۰ حوزه رأی‌گیری در ۸۹ شهر در ۳۴ کشور برای گرفتن رأی اتباع مقیم خارج فعال است.

