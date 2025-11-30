سخنگوی کمیساریای عالی انتخابات عراق : ۲۰۷ شکایت انتخاباتی رد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق روز یکشنبه اعلام کرد: هیئت قضایی رسیدگی‌کننده به شکایات، تاکنون ۲۰۷ مورد از اعتراضات و شکایات ثبت شده به نتایج انتخابات اخیر را رد کرده است.

جمانه الغلای، سخنگوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد: هیئت قضایی تاکنون ۲۰۷ مورد از شکایات مربوط به نتایج انتخابات را رد کرده است.

پیشتر کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده بود: تعداد نهایی اعتراضات ثبت شده به نتایج انتخابات، بالغ بر ۸۷۲ مورد بوده است.

این کمیساریا پیشتر تاکید کرده بود که همه شکایت‌های مرتبط با انتخابات را به ستاد قضایی انتخابات فرستاده است.