رسیدگی به ۸۵۳ شکایت انتخاباتی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، شورای عالی قضایی عراق امروز یکشنبه اعلام کرد: هیئت قضایی انتخابات، به تمامی ۸۵۳ مورد شکایت و اعتراض ثبت شده نسبت به نتایج انتخابات رسیدگی و حکم نهایی خود را صادر کرده است.

شورای قضایی انتخابات عراق با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به اینکه تعداد اعتراضات ثبت شده به ۸۵۳ مورد رسیده بود، اعلام کرد: هیئت قضایی انتخابات، به تمام اعتراضات ارائه شده علیه نتایج انتخابات، رسیدگی و حکم نهایی را صادر کرده است.

در همین زمینه کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق نیز اعلام کرد: در فرآیند انتخاباتی اخیر، هیچ‌گونه «شکایت قرمز» (به معنای شکایت جدی و تأثیرگذار بر نتیجه) یا تخلف قانونی که بتواند بر نتایج تأثیر بگذارد، ثبت نشده است.

این نهاد تأکید کرد: این امر نشان از تعهد کامل کمیسیاریا به شفافیت و صداقت در تمام مراحل رأی‌گیری، شمارش و دسته‌بندی آرا است.