توزیع ۴ سری جهیزیه دو میلیارد ریالی در گلپایگان توسط سپاه

گلپایگان-فرمانده سپاه گلپایگان گفت :چهار سری جهیزیه به ارزش دو میلیارد ریال میان زوجین جوان و واجد شرایط هم توزیع شده و ۸۰۰ میلیون ریال را خیرین تأمین و مابقی را سپاه نیز پرداخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید عباس میرکریمی عصر یکشنبه با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج و مستضعفین در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: اقلام جهیزیه زوجینی که پیش‌تر ثبت‌نام کرده و شرایط لازم را احراز کرده بودند، توزیع شد.

وی با بیان اینکه چهار سری جهیزیه از کالا اساسی به نو عروسان در قالب پویش ضیافت کریمانه، که شامل سه قلم از نیازمندی‌های اولیه خانواده‌های تازه‌ازدواج‌کرده است، افزود: این اقلام توسط بسیج سازندگی سپاه ناحیه گلپایگان تهیه و توزیع شده است.

میرکریمی مجموع ارزش این چهار سری جهیزیه را ۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این مبلغ، ۸۰۰ میلیون ریال توسط خیرین و خانواده‌ها تأمین شده و مابقی توسط بسیج سازندگی سپاه ناحیه گلپایگان اختصاص یافته است.

فرمانده سپاه گلپایگان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت تصریح کرد: تلاش می‌کنیم در کنار کمک به شروع زندگی زوج‌های جوان، در راستای این مطالبه مهم نیز خدمات مؤثری ارائه دهیم. وی ابراز امیدواری کرد در آینده و به مناسبت‌های مختلف، برنامه‌هایی از این دست ادامه یابد.

