مهلت ارسال آثار به دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی ۱۶ آذر است

ندا حمیدی پارسا، دبیر دومین دوره سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مهلت ارسال آثار به دومین دوره سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی در رشته‌های عکاسی، ارتباط تصویری (گرافیک)، طراحی لباس و صنایع دستی تا ۱۶ آذرماه تمدید شده است.



وی افزود: موضوع آثار ارسالی باید حول محور آئین‌های عزاداری حضرت امام حسین (ع) و یاران وفادار ایشان باشد و شعار این دوره از سوگواره اندیشه عاشورایی، حقیقتی که با هنر می‌ماند عنوان شده است.



دبیر سوگواره با تأکید بر نقش هنر در انتقال مفاهیم دینی و فرهنگ عاشورایی اظهار کرد: هنر ابزار مهمی برای بازتاب ارزش‌ها و پیام‌های عاشورایی است و هدف اصلی سوگواره نیز ارائه بستری برای تجلی این مفاهیم در قالب آثار هنری است.



وی درباره بخش‌های مختلف این سوگواره توضیح داد: در بخش عکاسی، شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را به‌صورت تک‌عکس یا مجموعه عکس از آئین‌های عزاداری ارسال کنند و این بخش برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.



وی‌ادامه داد: در بخش ارتباط تصویری یا گرافیک، رشته‌های پوستر (تایپوگرافی) و تصویرسازی مدنظر قرار گرفته است که محورهای اصلی آن فرهنگ و پیام عاشورا و اربعین حسینی است و شرکت در این بخش مختص دانشجویان، استادان و کارکنان مراکز دانشگاهی است.



حمیدی پارسا درباره رشته طراحی لباس گفت: این بخش نیز ویژه دانشجویان، استادان و کارکنان مراکز دانشگاهی در نظر گرفته شده است و فرصت مناسبی برای ارائه آثار خلاقانه و مرتبط با فرهنگ عاشورایی فراهم می‌آورد.



پارسا همچنین گفت؛ بخش صنایع دستی با محوریت نمادهای سنتی عاشورا، هنرهای مرتبط با مراسم سوگواری، تلفیق هنرهای بومی و آثار مفهومی برای تمامی هنرمندان کشور قابل دسترسی است.



دبیر سوگواره درباره جوایز این رویداد بیان کرد: آئین اختتامیه سوگواره در دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد و به نفرات اول تا سوم جوایز نقدی به ترتیب ۲۰، ۱۵ و ۱۰ میلیون تومان همراه با تندیس سوگواره و لوح سپاس اهدا می‌شود.



وی گفت: ثبت‌نام و ارسال آثار به صورت اینترنتی انجام می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده متن کامل فراخوان و ثبت‌نام به نشانی https://honareashooraei.ir مراجعه کنند.



حمیدی پارسا در پایان یادآور شد: ریاست شورای سیاستگذاری این سوگواره بر عهده مسعود نجابتی استاد برجسته گرافیک کشثذ است و مسئولیت اصالت آثار و رعایت قوانین کپی‌رایت در تمامی رشته‌ها به عهده ارسال‌کنندگان است و این سوگواره با همکاری مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی و نهادهای فرهنگی استان قم برگزار می‌شود.