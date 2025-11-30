  1. استانها
  2. قم
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

مهلت ارسال آثار به دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی ۱۶ آذر است

مهلت ارسال آثار به دومین سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی ۱۶ آذر است

قم- دبیر دومین دوره سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی از تمدید مهلت ارسال آثار به این رویداد فرهنگی و هنری تا ۱۶ آذرماه خبر داد.

ندا حمیدی پارسا، دبیر دومین دوره سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مهلت ارسال آثار به دومین دوره سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی در رشته‌های عکاسی، ارتباط تصویری (گرافیک)، طراحی لباس و صنایع دستی تا ۱۶ آذرماه تمدید شده است.

وی افزود: موضوع آثار ارسالی باید حول محور آئین‌های عزاداری حضرت امام حسین (ع) و یاران وفادار ایشان باشد و شعار این دوره از سوگواره اندیشه عاشورایی، حقیقتی که با هنر می‌ماند عنوان شده است.

دبیر سوگواره با تأکید بر نقش هنر در انتقال مفاهیم دینی و فرهنگ عاشورایی اظهار کرد: هنر ابزار مهمی برای بازتاب ارزش‌ها و پیام‌های عاشورایی است و هدف اصلی سوگواره نیز ارائه بستری برای تجلی این مفاهیم در قالب آثار هنری است.

وی درباره بخش‌های مختلف این سوگواره توضیح داد: در بخش عکاسی، شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را به‌صورت تک‌عکس یا مجموعه عکس از آئین‌های عزاداری ارسال کنند و این بخش برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

وی‌ادامه داد: در بخش ارتباط تصویری یا گرافیک، رشته‌های پوستر (تایپوگرافی) و تصویرسازی مدنظر قرار گرفته است که محورهای اصلی آن فرهنگ و پیام عاشورا و اربعین حسینی است و شرکت در این بخش مختص دانشجویان، استادان و کارکنان مراکز دانشگاهی است.

حمیدی پارسا درباره رشته طراحی لباس گفت: این بخش نیز ویژه دانشجویان، استادان و کارکنان مراکز دانشگاهی در نظر گرفته شده است و فرصت مناسبی برای ارائه آثار خلاقانه و مرتبط با فرهنگ عاشورایی فراهم می‌آورد.

پارسا همچنین گفت؛ بخش صنایع دستی با محوریت نمادهای سنتی عاشورا، هنرهای مرتبط با مراسم سوگواری، تلفیق هنرهای بومی و آثار مفهومی برای تمامی هنرمندان کشور قابل دسترسی است.

دبیر سوگواره درباره جوایز این رویداد بیان کرد: آئین اختتامیه سوگواره در دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد و به نفرات اول تا سوم جوایز نقدی به ترتیب ۲۰، ۱۵ و ۱۰ میلیون تومان همراه با تندیس سوگواره و لوح سپاس اهدا می‌شود.

وی گفت: ثبت‌نام و ارسال آثار به صورت اینترنتی انجام می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده متن کامل فراخوان و ثبت‌نام به نشانی https://honareashooraei.ir مراجعه کنند.

حمیدی پارسا در پایان یادآور شد: ریاست شورای سیاستگذاری این سوگواره بر عهده مسعود نجابتی استاد برجسته گرافیک کشثذ است و مسئولیت اصالت آثار و رعایت قوانین کپی‌رایت در تمامی رشته‌ها به عهده ارسال‌کنندگان است و این سوگواره با همکاری مؤسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی و نهادهای فرهنگی استان قم برگزار می‌شود.

کد خبر 6673423

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها