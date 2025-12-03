به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سوگواره بین‌المللی مهر محرم با معرفی نفرات برتر در بخش‌های مختلف در حالی به کار خود پایان داد که منصوره قلیچی عکاس خبرگزاری مهر استان سمنان در این رویداد برگزیده شد. در این دوره از سوگواره مهر محرم پنج هزار و ۴۱۷ اثر به دبیرخانه ارسال شده بود که ۱۱۱ اثر در بخش فیلم کوتاه و پنج هزار و ۱۰۶ اثر در بخش عکس بوده است.

در بخش تک عکس استان سمنان علی ابک از سرخه، مسعود محقق از سمنان، منصوره قلیچی از شاهرود و یگانه سادات شاه مرادی از دامغان بخش تک عکس ملی زینب حجتی ماسوله از استان تهران علی نجات بخش اصفهانی از استان اصفهان و محمدرضا به مرام از استان آذربایجان شرقی و لادن لنگری از استان خراسان شمالی به ترتیب حائز رتبه‌های برتر شدند.

بخش مجموعه عکس ملی فرج الله رمضانی از استان سمنان، مصطفی شانچی از استان مازندران سیدعلی حسینی فر از استان خراسان رضوی مریم آل مؤمن دهکردی از استان چهارمحال و بختیاری بخش تک عکس بین‌المللی محمد عباس علاوی الهاشمی از کشور عراق، سیدباقر کامل از کشور بحرین و حسین حاجیلری از جمهوری اسلامی ایران منتظر علی الوائلی از کشور عراق رتبه‌های برتر را دریافت کردند.

در بخش پویش عمومی ندا عزیز الدین، مبینا امین الهی، علی طاهری، امیر رضا آل یاسین فرید، سجاد کاشیان تقدیر شدند بخش داستانی کوتاه عمار خطی برای اثر قصه مردمان نزدیک – شهید محمد تهرانی در بخش مستند کوتاه ابوالفضل دهقانی زاده برای اثر نخل برداری یزد بخش پویانمایی فرزانه قبادی برای اثر یاماها تقدیر شدند.

بخش موشن گرافیک محمدحسین ملکیان برای اثر میراث ماندگار نفر اول و در این بخش اسماعیل فضلی زاده از استان قم شایسته تقدیر شد. بخش نماهنگ سیدعلی ترابی برای اثر طریق الاقصی اول شد و در این بخش سیداحمد سیادت پور برای اثر بغض آسمون شایسته تقدیر شد

بخش هوش مصنوعی به‌طور مشترک به شادی معروفی و سردار محمدی برای اثر نخ سرنخ از استان آذربایجان غربی – مهاباد تقدیر شدند و در این بخش محمدعلی حیدری لوح شایسته تقدیر شد