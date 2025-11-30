به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی شامگاه یکشنبه در دیدار اعضای کمیته علمی و اجرایی همایش "همدان؛ مرکز همه ارزش‌های تمدنی یک کشور" در دفتر نماینده ولی فقیه، با بیان اینکه همدان از سوی بزرگان و کارشناسان تاریخ و تمدن شهری ممتاز شناخته می‌شود، اظهار کرد: مشکل ما این است که نتوانسته‌ایم این سرمایه بزرگ را به‌درستی به نسل امروز معرفی کنیم.

وی با تأکید بر اینکه صرف بیان سابقه ۲۷۰۰ ساله همدان کافی نیست، افزود: این ریشه باید امروز هم ثمره بدهد و هویت تمدنی همدان باید در زندگی امروز مردم نمود داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان خواستار استخراج دقیق نکات تاریخی و جغرافیایی همدان از منابع معتبر شد و بیان کرد: در کتاب‌هایی مانند احسن‌التقاسیم و روایات مرتبط با منطقه جبل، توصیفات جذابی از بازار، مردم، اخلاق و حتی زبان همدان آمده است که باید در کمیته علمی همایش استخراج و عرضه شود.

شعبانی با تقدیر از تلاش‌های حوزه هنری و مجموعه ۲۰ جلدی «دانشمندان همدان»، تصریح کرد: این کار ارزشمند باید تکمیل و تحت نظارت علمی قرار گیرد و در همایش رونمایی شود.

وی با تأکید بر پرهیز از سخنرانی‌های سیاسی در این رویداد، خاطرنشان کرد: بهتر است سخنرانان از چهره‌های ملیِ متخصص در الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی باشند تا همایش از مسیر اصلی خود خارج نشود.

نماینده ولی فقیه در استان همدان همچنین فعال‌سازی دبیرخانه دائمی همایش را ضروری دانست و افزود: با یک همایش چندساعته نمی‌توان ارزش‌های تمدنی را به نسل جدید منتقل کرد و باید جریان‌سازی مستمر شکل بگیرد.

شعبانی در پایان خروجی همایش را تنها محدود به چاپ مقالات ندانست و گفت: این رویداد باید اثر اجتماعی داشته باشد و آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و فضای عمومی شهر از آن بهره‌مند شوند.