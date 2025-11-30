به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانی مهر در ستاد استانی جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با اشاره به برنامهریزیهای گسترده در ماههای گذشته اظهار کرد: در طول فصل پاییز مجموعهای از برنامههای فرهنگی، اجتماعی و هنری در سطح استان اجرا شد و این روند بدون همراهی و هماهنگی دقیق دستگاهها ممکن نبود.
وی با بیان اینکه جشنواره پیشرو در آذرماه ادامهای از همین جریان فرهنگی است، افزود: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی میان نهادهای اجرایی شکل گرفته و این همافزایی به ارتقای کیفیت برنامهها کمک کرده است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان ادامه داد: همدان در سالهای اخیر نشان داده که ظرفیت میزبانی رویدادهای بزرگ را دارد و انتظار میرود جشنواره امسال نیز در شأن مردم استان اجرا شود.
ربانی مهر در پایان تأکید کرد: جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان یکی از مهمترین رویدادهای استان است و تلاش میکنیم با همکاری همه دستگاهها این جشنواره با بالاترین سطح نظم، کیفیت و نشاط اجتماعی برگزار شود.
