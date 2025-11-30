به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی اذعان کرد که طرح رئیس جمهور آمریکا برای استقرار نیروی بین المللی در نوار غزه با مشکلات اجرایی روبرو است.

در ادامه گزارش این روزنامه آمریکایی آمده است: سوالات اساسی در مورد خلع سلاح حماس همچنان باقی است.

واشنگتن پست افزود: دولت ترامپ در تلاش است تا تعهدات مشارکت در نیروی تثبیت بین المللی را به دست آورد. این در حالی است که نگرانی کشورها درباره احتمال دستور به استفاده از زور علیه فلسطینی ها توسط نیروی تثبیت بین المللی در حال افزایش است و باعث شده چندین کشور پیشنهادات اولیه خود را پس بگیرند.

در بخش دیگری از گزارش این روزنامه تأکید شد: اندونزی اکنون در حال بررسی کاهش تعهد نظامی خود به نیروی تثبیت بین المللی و ارائه واحدی بسیار کوچکتر از آنچه در ابتدا متعهد شده بود، است.

تمام این تحولات در حالی است که با وجود تعهد جنبش حماس به توافق آتش بس و تلاش برای تحویل اجساد اسرای صهیونیست، رژیم صهیونیستی همچنان از پایبندی به تعهدات خود شانه خالی کرده و از باز کردن گذرگاه های نوار غزه و ارسال کمک های بشردوستانه به این باریکه خودداری می کند.