به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی شامگاه یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه پژوهش و فناوری استان، گفت: حضور اداره‌کل در این نمایشگاه با هدف نمایش توان علمی و پژوهشی مجموعه و ارائه دستاوردهای مطالعاتی است که طی یکسال اخیر در حوزه اقتصاد استان تولید شده است.

مرتضی ذاکریان با اشاره به اینکه پژوهش‌های اقتصادی ارائه‌شده، بازتابی از ظرفیت های استان و نیازهای واقعی استان و مشکلات پیش‌روی توسعه است، اظهار کرد: در این دوره از نمایشگاه بیش از ۳۰ عنوان پژوهشی، تحلیلی و اسناد سرمایه‌گذاری را ارائه کردیم که هر کدام می‌تواند به‌عنوان مرجع تصمیم‌سازی برای مدیران و سیاست‌گذاران مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: کتاب‌هایی همچون اقتصاد مردم‌پایه: وفاق ملی – جهش اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای تولید در بستر توسعه منطقه‌ای نتیجه ماه‌ها کار کارشناسی است و به‌طور ویژه بر مباحث توسعه‌ای و تحقق شعار سال ۱۴۰۴ تمرکز دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به ارائه ۲۸ گزارش تحلیلی مهم این اداره‌کل در حوزه اقدامات پژوهشی اشاره کرد و گفت: این گزارش‌ها به موضوعاتی چون موانع صدور مجوزهای کسب‌وکار، مشکلات تسهیلات تبصره ۱۸، امنیت سرمایه‌گذاری، معادن، زنجیره‌های ارزش و آینده‌پژوهی تورم در استان می‌پردازد و تلاش شده راهکارهای دقیق و عملیاتی ارائه شود.

ذاکریان افزود: این پژوهش‌ها نتیجه تعامل کارشناسان اقتصادی با دستگاه‌ها و بررسی میدانی مسائل استان است.

وی به معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سرمایه‌گذاری استان در این نمایشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: تهیه و تدوین اطلس جامع سرمایه‌گذاری، کتاب ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری، کتابچه زنجیره‌های ارزش و همچنین کیف دیجیتال سرمایه‌گذاری شامل ۱۲۰ فرصت اولویت‌دار، ۳۰۰ مجوز بی‌نام و سند راهبردی توسعه سرمایه‌گذاری، بیانگر نگاه آینده‌محور این اداره‌کل به توسعه اقتصادی استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: معرفی ظرفیت‌ها به صورت علمی و دقیق، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و جهش اقتصادی استان خواهد بود.

ذاکریان حضور اداره‌کل در نمایشگاه پژوهش را گامی مؤثر در پیوند پژوهش و اقتصاد استان دانست و گفت: تولید دانش و تحلیل دقیق، اساس تصمیم‌سازی درست است و ما در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی این مسیر را با جدیت دنبال می‌کنیم.

نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان جنوبی امروز با حضور استاندار آغاز به کار کرد و تا ۱۲ آذر ماه در دانشگاه بیرجند از ساعت ۹ تا ۱۵ ادامه خواهد داشت.