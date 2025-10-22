به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح چهارشنبه در دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی که با حضور استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در مشهد در حال برگزاری است، اظهار کرد: این رویداد با همکاری وزارت امور خارجه، استانداری خراسان رضوی و اتاق بازرگانی این استان برگزار شده و حضور سفیران کشورهای روسیه، هند، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و عراق، اهمیت ویژهای به آن بخشیده است.
وی با بیان اینکه هدف این نشست، تقویت ارتباطات اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیت همسایگان در مسیر توسعه کشور است، افزود: در این رویداد موضوعاتی چون تسهیل سرمایهگذاری خارجی، مانعزدایی از قوانین دستوپاگیر و توسعه مبادلات مرزی و دفاتر تجاری توسط بخش خصوصی بررسی میشود.
ذاکریان با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاستهای مؤثر برای بهرهمندی حداکثری از ظرفیت همسایگان گفت: باید با نگاهی اقتصادی و آیندهنگرانه، روابط خود را بهگونهای تنظیم کنیم که بیشترین منافع برای مردم کشورمان حاصل شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی عنوان کرد: در حاشیه این نشست، نمایشگاهی نیز برگزار شده که در آن دستاوردهای استانها در حوزه دیپلماسی اقتصادی و سرمایهگذاری به نمایش گذاشته شده است.
وی با اشاره به حضور فعال خراسان جنوبی در این نمایشگاه گفت: همکاران ما با تلاش شبانهروزی مجموعهای از محصولات و تالیفات شامل کتابهای سرمایهگذاری، کیف دیجیتال، و اسناد راهبردی توسعه استان را ارائه کردند که با استقبال مسئولان ملی و استانی مواجه شد.
ذاکریان با اشاره به بازدید استانداران خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از غرفه خراسان جنوبی افزود: نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای استان بود و تلاش همکارانم در تولید محتوا و ارائه دستاوردها باعث افتخار خراسان جنوبی شد.
وی در ادامه به تشریح بخشی از اقدامات اقتصادی استان پرداخت و گفت: خراسان جنوبی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر پیشتاز است و در حال حاضر با جذب سرمایه های خارجی در این حوزه این شهر بهعنوان نخستین شهر بدون خاموشی در کشور شناخته میشود.
وی بیان داشت: همچنین سرمایهگذاری ۳۰ مگاواتی شرکت چینی، نتیجه چندین ماه کار کارشناسی و مذاکرات مستمر است که در حاشیه نمایشگاه ایران و افغانستان بهصورت رسمی اعلام شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین به انتشار کتاب ۳۰۰ مجوز سرمایهگذاری بینام استان اشاره کرد و گفت: از مجموع این مجوزها، ۲۲۴ مورد خارج از شهرکهای صنعتی و ۷۶ مورد در شهرکها و مناطق ویژه اقتصادی قرار دارد که بستر مناسبی برای حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کرده است.
وی با تأکید بر اهمیت نگاه منطقهای در توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری سهجانبه بین ایران، افغانستان و چین نیز از سوی خراسان جنوبی مطرح شده که میتواند در بهبود معیشت مردم مرزنشین و تقویت مراودات تجاری نقش مؤثری ایفا کند.
